24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

46 окрема аеромобільна бригада почала переміщення до Краматорська ще в липні, а перше підтвердження такої передислокації з незалежних джерел з'явилося цього тижня.

Головне завдання – затримати наступ на Краматорськ

Перемістившись на північ, щоб закрити пролом між двома українськими корпусами, бригада може прикрити сусідні підрозділи під час їхнього відходу на невелику відстань від того, що залишилося від Часового Яру – поля бою з весни 2024 року, – а також вирівняти українську лінію в місці стику 11 та 19 корпусів.

За даними Unit Observer, обидва корпуси тепер підпорядковуються новому угрупованню Білeцького – це відносини командування, про які жодне українське медіа не повідомляло і які неможливо незалежно підтвердити за відкритими джерелами.

Якщо подивитися ширше, перегрупування навколо Костянтинівки відбувається паралельно з масштабнішими зусиллями з перерозподілу українських військ уздовж 1200-кілометрової "сірої зони", що простягається через Південь, Схід і Північ України.

Генерал Михайло Драпатий 22 липня перебрав посаду головнокомандувача, отримавши мандат на демонтаж успадкованої від радянської армії моделі командування, з якою Україна вела цю війну, а також репутацію прихильника децентралізованого управління. За даними Unit Observer, 46 бригада почала переміщення ще на початку липня, до його призначення, тож це передислокація не за його ініціативою. Водночас після передачі командування 33 штурмовий полк частково перепідпорядкували корпусу Білeцького.

У найкращому випадку передислокація допоможе стабілізувати фронт за 16 кілометрів на південь від Краматорська, відтермінувавши російську облогу цього міста та розташованого на північ від нього Слов'янська. У найгіршому – 46 окрема аеромобільна бригада та її тисячі військовослужбовців виявляться надто малочисельними й прибудуть надто пізно, щоб істотно вплинути на ситуацію, поки російське угруповання військ "Центр" із десятками тисяч солдатів повільно прогризається крізь українську оборону, просуваючись до Краматорська та Слов'янська.

Таємна передислокація

46 окрема аеромобільна бригада роками воювала на південному сході України. Але, схоже, після українського контрнаступу, який розпочався в лютому, її присутність на південному краю "сірої зони" більше не була настільки необхідною. Цей контрнаступ зупинив, а потім відкинув російські сили, стабілізувавши фланг, який раніше був найбільш уразливим для України.

Отримавши можливість воювати в іншому місці, бригада два місяці тому почала рух на північ – у напрямку Костянтинівки та Часового Яру. Переміщення майже повністю відбувалося таємно.

"Суворі заходи оперативної безпеки (OPSEC) стали стандартом для Збройних Сил України у 2026 році", – зазначив картограф Unit Observer. За його словами, підрозділи відкладають публікацію дописів на термін до кількох місяців, щоб не розкривати своє переміщення вздовж лінії фронту.

Тепер ця дисципліна помітна в усій українській військовій кампанії. Південно-східний контрнаступ, який вивільнив цю бригаду, тривав шість місяців – із публікацією дуже малої кількості відео та невеликими групами військових. Шведські літаки радіолокаційної розвідки України виконували бойові вильоти протягом пів року, перш ніж Міністерство оборони повідомило про це.

Перетин фронту бригадою, який залишився непоміченим протягом двох місяців, – це та сама практика, застосована вже до сухопутних військ.

Що конкретно робитиме переміщена бригада?

Нещодавні відео підтвердили передислокацію. Нині 46 окрема аеромобільна бригада перебуває безпосередньо на північ від руїн Костянтинівки та на захід від руїн Часового Яру, який розташований за 11 кілометрів на північний схід від Костянтинівки. Розташована на стику двох українських корпусів – 11 та 19, – бригада має відіграти важливу роль у нинішній обороні Краматорська та Слов'янська.

За даними Unit Observer, переміщення 46 окремої аеромобільної бригади, "ймовірно, підтримуватиме поступовий відхід підрозділів 24 механізованої бригади, які залишаються між Часовим Яром і селищем Стінки", за 6 кілометрів на захід від Часового Яру.

24 механізована бригада довго й запекло воювала в Часовому Яру та навколо нього, стримуючи значно численніші російські сили. Але поступове просування росіян на північ і південь від позицій 24 механізованої бригади поставило її під загрозу часткового оточення.

Для виснаженої бригади це небезпечне становище. Якби вона могла відійти на кілька кілометрів на захід, це усунуло б загрозу для її флангів, а також вирівняло й скоротило загальну українську лінію оборони. Не виключено, що завдання 46-ї окремої аеромобільної бригади полягає саме в прикритті цього короткого відходу.

Що дадуть українцям перегрупування військ?

Процес управління військами та їхньої координації оманливо складний, і саме цю плутанину Драпатий намагається усунути. Нові українські корпуси мають бути найвищим рівнем командування на передовій, координуючи бригади, полки та батальйони, які воюють на одних і тих самих ділянках. Але в районах, де стикаються зони відповідальності двох корпусів, може бути незрозуміло, хто саме здійснює командування.

Україна відповіла на це створенням додаткового рівня над корпусами. 26 серпня Зеленський оголосив, що оборону Донецької області переберуть два посилені угруповання, якими командуватимуть Денис Прокопенко з 1 корпусу Національної гвардії "Азов" та Андрій Білецький із 3 армійського корпусу – обидва Герої України.

Зона відповідальності 3 корпусу щодня розширювалася від початку року, розповів NV заступник командира корпусу підполковник Родіон Кудряшов. Він представив нові угруповання як масштабування того, що вже довело свою ефективність. Це формалізує структуру, яка вже фактично склалася на практиці.

46 окрема аеромобільна бригада вписується в ту саму логіку. Вона не належить ані до 11, ані до 19 корпусу – це підрозділ 8 корпусу Десантно-штурмових військ. Але це бригада, яка працює, звільнена внаслідок успішного наступу, і тепер прибуває на ділянку, яка має найбільше значення.

До того ж вона прибуває до корпусу, яким командує її колишній командир: бригадний генерал Валерій Скред, якому нещодавно доручили командування 19 корпусом, очолював 46 бригаду у 2022 та 2023 роках.

Лише час покаже, чи посилить перегрупування українських сил оборону Краматорська та Слов'янська. І навіть якщо передислокації справді зміцнять українську лінію на південь від Краматорська та Слов'янська, вони нічого не зроблять для посилення оборони на північ від цих двох міст.

Російські війська також наближаються з цього напрямку. На щастя для українців, для північної ділянки існує окремий план. Серія ретельно спланованих українських контратак непомітно перетнула виступ російських військ, які просуваються до Слов'янська.

Українські атаки можуть змусити росіян відійти на невелику відстань. Це може дати захисникам Слов'янська більше простору й часу для підготовки до майбутньої облоги.