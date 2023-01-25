Українських військових відвели із Соледара, – ЗСУ

Сили оборони відійшли від Соледара на Донеччині, щоб зберегти життя особового складу.

Це підтвердив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі 24 Каналу.

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Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони,

– повідомив Сергій Череватий.

Череватий наголосив, що ЗСУ закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони.

"Оборонці Соледару створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3 – 5 разів, потужно тримали свої позиції",– додав речник.

За словами Череватого, ворог зазнав величезних втрат в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора у двох чеченських війнах.

Головне про ситуацію біля Соледара

21 січня розвідка Великої Британії повідомила, що навколо Донецької області, у Бахмутському напрямку, російська армія та вагнерівці відновлюють свої сили в місті Соледар.

Росіяни фактично знищили Соледар, як місто.

Зауважимо, що тиждень тому у розвідці повідомляли, що окупанти не мають повного контролю над Соледаром та Бахмутом.

Втім, в останні тижні ситуація у Бахмуті суттєво ускладнилась, адже після взяття Соледара росіяни продовжать наступ на бахмутському напрямку.

Військові аналітики раніше наголошували, що якщо українське командування ухвалить рішення про повний відхід з району Соледару, це жодним чином не наблизить російські війська до повного блокування з Півночі міста Бахмут.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають оборону Бахмута стратегічно правильною попри великі втрати для України.

Адже, пори те, що сам Бахмут не має великого тактичного чи оперативного значення, у разі його захоплення, Україні доведеться будувати свою оборону в менш сприятливій місцевості.