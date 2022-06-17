Українських військовополонених змушують читати книгу друга Симоньян про "денацифікацію"

Росіяни з усіх кутків кричать, що прийшли до України зі "спецоперацією", аби "денацифікувати" населення. Вони справді проводять цю жахливу процедуру з українськими полоненими.

Про те, як саме вона відбувається та що передбачає на стрімі 24 каналу розповів правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.

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Як росіяни проводять "денацифікацію" в фільтраційних таборах

За його словами, так звана "денацифікація" відбувається в рамках фільтрації. Її застосовують до тих людей, які за якихось причин не пройшли перевірку. До прикладу, мають патріотичне татуювання, щодо них поступив якийсь сигнал або ж просто не сподобалися окупантам. Їх відправляють до фільтраційних таборів.

Лисянський розповів, що на території Луганської та Донецької областей є десятки таких таборів. Люди, які опиняються там, проходять процедуру фільтрації. Фактично йдеться про примусове політичне перевиховання.

Насамперед полонених відрізають від зовнішнього світу – вони ні з ким не спілкуються. Далі їх примушують важко працювати фізично, а між тим – постійно ознайомлюватися та вивчати пропагандистські матеріали. До прикладу, українських військовополонених змушують читати книгу "Денацифікація України" пропагандиста та друга Маргарити Симоньян Армена Гаспаряна. Її видали якраз у 2022-му році.

Фактично росіяни намагаються перепрошивати ідеологію людини, її бачення. Це також є методом психологічного тиску, завдяки якому люди постійно морально пригнічені, аби у них навіть не виникало думки якось зв'язатися з українськими спецслужбами, організувати партизанський рух чи протест у майбутньому.

Це досвід китайських шкіл з примусового політичного перевиховання. Вони це робили з уйгурами – стирали їхню ідентичність. Головне завдання денацифікації – це стерти в мізках українців їхню самоідентичність, насадити людям, що вони – не українці,

– пояснив правозахисник.

Він зауважив, що невідомо коли саме закінчується ця процедура. Є приклади людей, які пройшли фільтраційні табори, однак їх депортували до Росії. На думку Лисянського, полоненим ставлять умову. Мовляв, вони можуть вийти з табору, однак звідти дорога лише до Росії. Люди змушені йти на це, аби тільки вирватися з того жахіття, в якому вони перебували.

Павло Лисянський розповів про російські методи "денацифікації": дивіться відео