Українським авіакомпаніям компенсували понад 60 мільйонів гривень

Українським авіакомпаніям компенсували 60,7 мільйона гривень. Таку суму Міністерство інфраструктури виплатили за повернення українських громадян додому.

Авіакомпаніям частково компенсували витрати, які українські авіакомпанії пережили у березні 2020 року. Тоді у світі запроваджували карантин. Літаки повертали додому українців.

Зауважте SkyUp запускає нові рейси зі Львова та Києва: куди літатиме

Особливістю цих рейсів було те, що вони вилітали з України без пасажирів – тобто без комерційного завантаження,

– мовиться у повідомленні.

У Міністерство інфраструктури наголосили, що тоді пріоритетом було оперативно повернути українських громадян додому.

Міністр Олександр Кубраков заявив: він дуже вдячний українським авіакомпаніям за те, що у 2020 році вони змогли максимально швидко відповісти на глобальні виклики.

Які компанії отримали компенсацію

МАУ;

SkyUp;

AZUR air;

WINDROSE.

Американські авіакомпанії скасовують рейси