Українським авіакомпаніям компенсували понад 60 мільйонів гривень

2 січня 2022 , 11:26
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Джерело:

Міністерство інфраструктури України

Українським авіакомпаніям компенсували 60,7 мільйона гривень. Таку суму Міністерство інфраструктури виплатили за повернення українських громадян додому.

Авіакомпаніям частково компенсували витрати, які українські авіакомпанії пережили у березні 2020 року. Тоді у світі запроваджували карантин. Літаки повертали додому українців.

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Особливістю цих рейсів було те, що вони вилітали з України без пасажирів –  тобто без комерційного завантаження,
– мовиться у повідомленні.

У Міністерство інфраструктури наголосили, що тоді пріоритетом було оперативно повернути українських громадян додому.  

Міністр Олександр Кубраков заявив: він дуже вдячний українським авіакомпаніям за те, що у 2020 році вони змогли максимально швидко відповісти на глобальні виклики.

Які компанії отримали компенсацію

  • МАУ;
  • SkyUp;
  • AZUR air;
  • WINDROSE.

Американські авіакомпанії скасовують рейси

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  • Лише упродовж дня 27 грудня у США скасували близько 740 рейсів. 
  • Авіакомпанії інших країн світу також масово скасовують рейси.
Автор: Мар'яна Бекало