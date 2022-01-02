Українським авіакомпаніям компенсували понад 60 мільйонів гривень
Джерело:Міністерство інфраструктури України
Українським авіакомпаніям компенсували 60,7 мільйона гривень. Таку суму Міністерство інфраструктури виплатили за повернення українських громадян додому.
Авіакомпаніям частково компенсували витрати, які українські авіакомпанії пережили у березні 2020 року. Тоді у світі запроваджували карантин. Літаки повертали додому українців.
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Особливістю цих рейсів було те, що вони вилітали з України без пасажирів – тобто без комерційного завантаження,
– мовиться у повідомленні.
У Міністерство інфраструктури наголосили, що тоді пріоритетом було оперативно повернути українських громадян додому.
Міністр Олександр Кубраков заявив: він дуже вдячний українським авіакомпаніям за те, що у 2020 році вони змогли максимально швидко відповісти на глобальні виклики.
Які компанії отримали компенсацію
- МАУ;
- SkyUp;
- AZUR air;
- WINDROSE.
Американські авіакомпанії скасовують рейси
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- Причиною стало активне поширення штаму Омікрон у світі.
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- Авіакомпанії інших країн світу також масово скасовують рейси.