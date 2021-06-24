З українським прапором в руках: донецький блогер вибачився – відео

Блогер Антон Громов, який приїхав з окупованих територій, вибачився за свої слова про "ї*ану Україну". Він зробив це, тримаючи державний прапор в руках.

Громов сказав, що це не його позиція, а висловився він на емоціях. Стверджує, що виставив у мережу свою заяву, бо не подумав.

До речі Залишаюся в ї*аній Україні, – блогер приїхав з окупованих територій і влип у скандал

Я – українець. Я – з народження українець,

– каже блогер.

Громов додав, що коли почалась війна на Донбасі, він забрав бабусю та поїхав з окупованої території. Наприкінці він подякував Україні за пенсійні та інші ресурси , які допомагали йому тут жити.

Попередня заява Громова

Він опублікував в інстаграмі образливу заяву про Україну.

Блогер лайливо кричав: " Немає ніх*я, немає прав, нічого немає. Що у підсумку, бл*ть? Я, бл*ть, залишаюся у цій ї*аній Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду бл*ть сидіти тут, бл*ть. Ї*ану пару запусків".

Згодом Громов вибачився за образи у бік України та сказав, що забирає свої слова назад.

Хто такий Антон Громов