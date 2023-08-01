Новий український БпЛА Sting Attack вирушає на фронт, – Юрій Голик

Ударний комплекс з двох безпілотників Sting Attack успішно пройшов серію випробувань поза зоною бойових дій і вирушає до 36-ї бригади морської піхоти. Там він пройде тестування у бойових умовах.

Про це повідомив український підприємець Юрій Голик, який разом з військовослужбовцем та колишнім відомим тенісистом Сергієм Стаховським зібрав команду інженерів, щоб створити потужні українські БпЛА.

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Порівняємо з Mavic? Літає далі та довше. Підіймає та доставляє більше. Коштує дешевше. Це Sting Attack,

– наголосив Голик.

Він розповів, що один із розробників цього апарату – провідний спеціаліст підрозділу ударних безпілотників 36-ї окремої бригади морської піхоти.



Новий український БпЛА вже в дії / Фото Юрій Голик

Дальність ударного комплексу Sting Attack сягає понад 10 кілометрів, бойове навантаження – 3 кілограми, а час польоту без навантаження – 1,5 години. У комплекті також є пульт, окуляри, монітор, додаткові батареї, антена та транспортувальні кофри.

Раніше про розробку нових безпілотників Юрій Голик та Сергій Стаховський розповіли в інтерв’ю виданню Delo.ua.

Ми зібрали команду українських інженерів та розробили кілька експериментальних моделей БпЛА на основі реальних характеристик, які нам передають з фронту… Наші дрони можуть використовуватися як ударні та як фронтові розвідники,

– сказав Стаховський.

Нещодавно ще один підрозділ ЗСУ отримав від Юрія Голика снайперську гвинтівку.