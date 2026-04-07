Думали йому "гайки": снайпер дивом вижив після двох прямих влучань FPV

На фронті навіть один прямий удар FPV часто не залишає бійцеві шансів, а після другого живим уже майже нікого не чекають. Але в одному з українських підрозділів стався випадок, який здивував навіть тих, хто давно воює і бачив найважчі бої.

Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" в ефірі 24 Каналу розповів про військового, який пережив два прямі влучання FPV і все ж зміг піднятися. За його словами, після кожного удару здавалося, що бійцю вже не допомогти, але далі події розвивалися зовсім інакше.

Як боєць вижив після двох прямих влучань FPV?

Раптор, говорячи про реалії війни на передовій, пояснив, що навіть втеча від FPV ще не означає порятунку. Якщо боєць встигає заскочити в бліндаж, по позиції часто одразу починає працювати артилерія, а посадки навколо вже майже зрізані вщент. Тому людина в укритті думає не про перепочинок, а про те, скільки ще вистоїть цей бліндаж і чи вистачить сил знову вискакувати назовні під дронами.

Спробуй вижити. Спробуй місяць побігати від FPV. Ти втік від них, запригнув у бліндаж, думаєш: "Фух, слава Господу Ісусу Христу". А тебе починають тупо засаджувати артою. І ти сидиш, думаєш, скільки проживу я і скільки проживе цей бліндажик,

– розповів він.

Найбільше його вразив боєць із позивним Сектор. На екрані було видно, як FPV влучила в нього просто в лоб, і все виглядало так, ніби шансів уже не лишилося. Але за кілька хвилин той підвівся, вийшов у радіоефір і в стані контузії зміг тільки запитати, хто він, а далі почав виконувати команди й бігти з посадки до евакуації.

Я дивлюсь, думаю: "Ну все, розмотало пацана". Три хвилини – він встає, виходить у радіоефір,

– сказав Раптор.

Коли Сектор уже вибігав із посадки, в нього влучила ще одна FPV, цього разу в бік. Після другого влучання всі вже були певні, що він не підніметься. На екрані було видно, як він лежить без руху, а навколо все горить, і кілька хвилин це виглядало як кінець. Але потім боєць знову підвівся, вийшов на зв'язок і почав виконувати команди, хоча ще не до кінця розумів, де він і що з ним сталося.

Я сиджу, думаю: ну все, гайки пацану. Жалко, капець, чувак тільки що одну пережив. Три хвилини на нього дивлюсь, думаю, вже аж сльози починають проступати. І тут я дивлюсь, ця живуча тварюка піднімається. Кажемо: "Як ти?" Каже: "Нормально". "Бігти можеш?" "Так". "Так біжи, чувак". Я дивлюсь, а він тупо марафонить,

– розповів Раптор.

Машина на той момент уже підходила під саму посадку, хоча під'їжджати так близько було дуже ризиковано, тим паче ввечері. Групу швидко розосередили, водій не став глушити двигун і крутився на місці, щоб не перетворитися на легку ціль. Сектору треба було ще добігти кількасот метрів, але він дотягнув до точки, а коли всі стрибнули в авто і почали відходити, їх ще наздогнала одна FPV. Попри це, група виїхала живою.

Як Сектор став Залізнобоким

На стабпункті після цієї евакуації чекали значно гіршої картини, бо два прямі влучання FPV зазвичай не лишають людині такого шансу. Раптор одразу зв'язався з медиком і попередив, що до нього везуть бійця, який пережив два удари, тож просив уважно його подивитися. Але вже після огляду з'ясувалося, що найсерйознішим наслідком виявився опік, і навіть це в підрозділі сприйняли як щось майже неймовірне.

Я дзвоню медику, кажу: "Подивись його, бо два прямих попадання FPV". А він потім каже: "Тоді у тебе дуже міцний хлопець",

– розповів Раптор.

Після крапельниці й знеболювального Сектор, за його словами, не збирався вибувати надовго і говорив, що може далі працювати. Уже на базі з цієї історії зробили окремий момент для всього підрозділу, бо бійця, якого кілька хвилин вважали загиблим, усі бачили перед собою живим. Саме тоді Раптор і оголосив, що відтепер у Сектора буде нове ім'я, яке краще за будь-які пояснення описує те, що з ним сталося.

Кажу: "Мужики, у нас більше немає Сектора". А він стоїть і сміється. І тоді я кажу: "Віднині я нарікаю його офіційно Сектор Залізнобокий",

– сказав він.

Після цього в підрозділі вже жартували, що такого бійця можна самого відправляти на позиції, бо після двох FPV він усе одно піднімається і біжить далі.

