"Нашуміли" в Роттердамі: український гурт Go_A підкорив глядацькі серця на "Євробаченні"

У Роттердамі 22 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення". Український гурт Go_A з піснею "Шум" посів 5 місце, попри низькі оцінки від журі, та завоював прихильність глядачів з усього світу.

Переможцем конкурсу став гурт Maneskin, який представляв Італію. На другому місці опинилась Франція, а на третьому – Швейцарія.

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Як оцінили виступ України

Український гурт Go-A "розкачав" Європу й посів 5 місце на цьогорічному "Євробаченні". Переможців традиційно визначало спочатку професійне журі, а потім і глядачі.

Перші виступ українського гурту не оцінили й дали тільки 97 голосів. Go_A отримав 12 балів лише від Литви. Однак глядацьке голосування кардинально змінило ситуацію. Європейці віддали Україні 267 балів і це тверде 2 місце.



Виступ українського гурту Go_А на Євробаченні / Фото Getty Images

Реакція українців на результати

Після оголошення результатів у соцмережах стався справжній фурор. Голосування прокоментували політики, зірки шоу-бізнесу та пересічні українці.

Володимир Зеленський у своєму інстаграмі також відреагував на виступ Go_A. Він підтримав учасників гурту та зазначив, що вони гідно представили Україну.

Гурт Go_A – крутий виступ та гідний результат на "Євробаченні". Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни,

– наголосив президент.

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Як гурт оцінив свій результат

На своїй сторінці у фейсбуці гурт Go-A подякував за підтримку всім, хто вболівав та голосував за них. В аеропорту Амстердаму українців проводжали з подарунками та квітами.



Гурт Go_А зустрічали в аеропорту / Фото Укрінформу

"Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися", – зазначила солістка гурту Катерина Павленко.

Варто зауважити, що за всю історію на сцені "Євробачення" вперше прозвучала пісня виключно українською мовою. Наразі вона входить до провідних чартів світових музичних сервісів.

Виступ українського гурту Go_А у фіналі: дивіться відео