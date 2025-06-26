Україна виготовляє аналог російських КАБів: льотчик-інструктор назвав переваги цієї бомби
- За даними ЗМІ, Україна створила аналог російських КАБів.
- Військовий експерт Роман Світан розповів, що відомо про українські КАБи.
- Ще раніше США передавали Україні JDAM-ER. Але, на жаль, вони дорогі. Також їх мало.
В Україні вже створили аналог російських керованих авіабомб. Це – неприємні новини для окупантів.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, Україна отримувала JDAM-ER від США. Це – обладнання, яке перетворює звичайні авіабомби керовані. Фактично це "обвіс" з крилами.
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Що відомо про українські КАБи
Як наголосив Світан, свого часу росіяни буквально скопіпастили це американське рішення. Так і виникла їхня авіабомба з модулем планування та управління.
Україна має американські JDAM-ER. Вони непогано себе показали. Але це дорога зброя. І її не так багато,
– зазначив Світан.
Судячи з наявної інформації, Україна створила власні керовані авіабомби. Були також дані, що ці модулі можуть працювати з 500-кілограмовими авіабомбами.
Додамо, у Defence Express повідомили, що український КАБ вже успішно застосували з фронтового бомбардувальника Су-24. Однак попереду ще багато випробувань. Також усе впирається в гроші. Вартість одного виробу – близько 25 тисяч доларів. Водночас це все одно дешевше за інші аналоги.