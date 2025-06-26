Україна виготовляє аналог російських КАБів: льотчик-інструктор назвав переваги цієї бомби

В Україні вже створили аналог російських керованих авіабомб. Це – неприємні новини для окупантів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, Україна отримувала JDAM-ER від США. Це – обладнання, яке перетворює звичайні авіабомби керовані. Фактично це "обвіс" з крилами.

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Що відомо про українські КАБи

Як наголосив Світан, свого часу росіяни буквально скопіпастили це американське рішення. Так і виникла їхня авіабомба з модулем планування та управління.

Україна має американські JDAM-ER. Вони непогано себе показали. Але це дорога зброя. І її не так багато,

– зазначив Світан.

Судячи з наявної інформації, Україна створила власні керовані авіабомби. Були також дані, що ці модулі можуть працювати з 500-кілограмовими авіабомбами.

Додамо, у Defence Express повідомили, що український КАБ вже успішно застосували з фронтового бомбардувальника Су-24. Однак попереду ще багато випробувань. Також усе впирається в гроші. Вартість одного виробу – близько 25 тисяч доларів. Водночас це все одно дешевше за інші аналоги.