Український криголам "Джеймс Кларк Росс" увійшов у Чорне море – атмосферні фото

Науково-дослідний корабель "Джеймс Кларк Росс", який належить Українському національному антарктичному науковому центру, увійшов у Чорне море. Криголам прямує до Одеси.

Корабель вирушив із данського порту у Фредеріксгавені 18 вересня 2021 року. Він здійснив транзит через Босфор до Чорного моря на шляху до Одеси.

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"Джеймс Кларк Росс" прямує в Одесу

За інформацією Національного антарктичного наукового центру, криголам вирушив у дорогу під синьо-жовтим прапором. Його перереєстрували, застрахували та отримали радіопозивні.



Криголам вирушив до України з данського порту / Фото Oguz Eroguz

На борту флагмана перебуває український капітан Олег Новосильний. Йому допомагає британський "капітан-наставник" Саймон Воллес.

. RRS James Clark Ross збудували 1990 року для Британської антарктичної служби. Його назвали на честь британського моряка та полярного дослідника Джеймса Кларка Росса.



На борту перебуває 2 капітани / Фото Oguz Eroguz

До України криголам плив майже 3 тижні. Судно подолало Північне, Середземне та Чорне море. Згідно з даними на сайті Marine Traffic, в порт Одеси криголам прибуде 5 жовтня.



До порту в Одесі криголам прибуде 5 жовтня / Фото Національного антарктичного наукового центру

"В Одесі, після завершення всіх потрібних формальностей, відбудеться офіційне представлення судна та буде повідомлено його нову назву", – зазначили в науковому центрі.



В Одесі перереєструють криголам / Фото Oguz Eroguz

Україна купила криголам: що відомо

Легендарний криголам "Джеймс Кларк Росс" Україна купила у Великої Британії. Акт про купівлю-продаж підписали 19 серпня 2021 року.

Вартість покупки для українських науковців становить 5,3 мільйона доларів. Окрім самого криголама, за цю суму придбали 2 моторних човни та наповнили бак пальним.

На цьому судні планують досліджувати Світовий океан. Науковці зможуть працювати не лише в Антарктиді, а й в Арктиці, і допоможуть з логістикою на станції "Академік Вернадський".



Українцям офіційно продемонструють нове судно / Фото Oguz Eroguz

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