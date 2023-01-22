Український криголам "Ноосфера" прибув до берегів Антарктики: приголомшливі фото

Українське науково-дослідне судно "Ноосфера" успішно дісталося берегів Антарктики. Спершу наш криголам висадить полярників, а далі вирушить до "Академіка Вернадського".

"Ноосфера" подолала понад шість тисяч кілометрів від Кейптауна до польської полярної станції "Арцтовський" на острові Кінг Джордж. Про це пише 24 Канал.

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"Ноосфера" вже в Антарктиці

Українське науково-дослідне судно прибуло на станцію "Арцтовський" 21 січня. Вона розташована в Західній Антарктиці.

Судно потрапляло в шторми, минало величезні айсберги, але команда успішно подолала всі випробування,

– наголосив капітан Павло Панасюк.

Там криголам спершу висадить команду польських полярників та розвантажить обладнання. Відтак судно вирушить на "Академік Вернадський", аби доправити туди наших технічних працівників. Вони мають завершити невідкладні роботи з модернізації української станції.

Український криголам "Ноосфера" прибув до Антарктики / Фото Павло Панасюк, Олександр Гришко і Анатолій Андреєв

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