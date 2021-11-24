Український літак Ан-124 "Руслан" не зміг піднятися у небо через вогняні спалахи у двигуні

У кіпрському аеропорту Ларнаки Ан-124 "Руслан" не зміг злетіти. Все через проблеми з двигуном, які мав український комерційний транспортний літак.

Інцидент стався в аеропорту Ларнаки, що на Кіпрі, 24 листопада. Літак виїхав на злітно-посадкову смугу, але не зміг піднятися у небо через вогняні спалахи у двигуні.

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Очевидцями надзвичайної події стали кілька десятків людей, які зібралися подивитися на зліт величезного повітряного судна. Однак їх чекало розчарування.



Український літак Ан-124 "Руслан" не зміг піднятися у небо / Фото Новини.LIVE

З двигунів літака вилітали вогняні спалахи: дивіться відео

Після вогняних спалахів "Руслан" припинив зліт та поїхав на стоянку для літаків. Очевидно, на нього чекає перевірка технічних характеристик та ремонт.

Що відомо про АН-124 "Руслан" Це український літак, який є одним з найбільших серійних вантажних літаків у світі. Літаки АН-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів.

Зараз "Руслан" допомагає доставляти в інші країни військову техніку. Серед нещодавніх випадків можна згадати: