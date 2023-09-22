З дитинства "полював" за літаками, – мама про раннє захоплення "Джуса" і його брата-натхненника

Український пілот Андрій Пільщиков, "Джус" ще з дитинства проявляв пристрасть до літаків. Ходив чергувати у бур'яни біля Чугуївського аеродрому, фотографували літаки.

Брат Андрія – Владислав став його натхненником

Про це розповіла мама "Джуса" Лілія Авер'янова. За її словами, ще одним суттєвим моментом, який міг вплинути на захоплення Андрія авіацією, був його троюрідний брат – Владислав Попов, який був найкращим штурманом Харківського авіаційного заводу.

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"Він працював на директорському борті Ан-74, який фрахтували для транспортування в Африці. І цей борт був знищений на посадці в Чаді. Шестеро членів екіпажу загинули. Хоча різниця у віці солідна, вони з Андрієм були нерозлийвода. Те, що життя Владислава обірвалося, для дитячої душі, я думаю, була велика травма. Андрію на той час було років 13", – розповіла мама "Джуса.

За її словами, саме тоді Андрій зацікавився фотографіями, які для нього залишив Владислав. Тоді юнак знайшов так звані спотерські сайти – інтернет-ресурси, де викладають фотографії літаків – і почав ці фото викладати.

Через це його розпізнали друзі Владислава і прийняли в свою компанію. Мабуть, вони сформували це стремління більше пізнавати в авіації. І тоді Андрій почав полювати за літаками,

– пригадала Лілія Авер'янова.

Вона пригадала, що Андрій ходив під Харківський авіазавод або чергував у бур'янах біля Чугуївського аеродрому. При цьому він маскувався під траву, щоб його не помітили і фотографував, коли там щось злітало.

Андрій був затятим спотером

Пригадує, що іноді Андрій був єдиний, хто встиг спіймати той літак. Відтак, коли британське видання "AirForces Monthly" робило публікації про українську авіацію, редактори знайшли ці фотографії й почали публікувати, тому що інших фото потрібних їм літаків не існувало. За її словами, це надихало її сина.

"Він ходив у військовому камуфляжі й берцях навіть у школу – йому це дозволили. Хоча в нашій родині не було військових. Всі думали, що при технічному складі мислення Андрій буде теж якимось авіаконструктором, дизайнером. Натура в Андрія була не військова. Я йому казала, що ти зі своїм характером дуже будеш тяжко комусь підпорядковуватись", – розповіла пані Лілія.

Вона також пригадала, що у 9 класі, коли Андрій вже став затятим спотером, він потрапив на зустріч із спотерами з Великої Британії, які приїхали пофотографувати в Україні. Вони навіть не здогадувались, що спілкувалися зі школярем.

Один із них був з апарату Палати лордів британського парламенту. Для Андрія це був досвід такого шокового спілкування зі справжніми носіями англійської мови. І, зрештою, це переросло в дружбу з дорослими колегами,

– пригадала мама.

Вона наголосила, що тоді навіть не здогадувалась, що захоплення сина переросте у військову службу.

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