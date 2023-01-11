Повернення з Росії наших людей: український омбудсмен зустрівся з Ердоганом
Джерело:Дмитро Лубінець
У межах візиту до Анкари український омбудсмен зустрівся з президентом Туреччини. Дмитро Лубенець обговорив з Реджепом Ердоганом низку важливих питань.
Зокрема, говорили про повернення з Росії українських військових та цивільних, а ще про "бранців Кремля". Про це інформує 24 Канал.
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Деталі зустрічі українського омбудсмена з Ердоганом
Лубінець зазначив, що обговорив з Ердоганом повернення з Росії додому наших важкопоранених військовослужбовців. Також говорили про політв'язнів "бранців Кремля".
Окрім того, на зустрічі йшлося про повернення цивільних українців, які відбувають великі тюремні терміни з 2014 року на території держави-агресора та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Звернули увагу на важливості знайти юридичний механізм, який допоможе повернути додому всіх цивільних заручників, які знаходяться у тюрмах Росії,
– підкреслив Уповноважений ВРУ з прав людини.
Дмитро Лубінець подякував Ердогану та всьому народу Туреччини за незмінну позицію щодо збройної агресії Росії проти України.
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Коротко про підсумки зустрічі з російською омбудсменкою
- Дмитро Лубінець в Анкарі провів дві зустрічі з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.
- Говорили про обмін полоненими та важкопораненими. Окрім того, обговорили повернення наших дітей.
- Також омбудсмен зазначив, що порушив питання щодо невиконання Росією Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.
- Зауважимо, що на зустрічі також був головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.