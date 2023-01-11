Повернення з Росії наших людей: український омбудсмен зустрівся з Ердоганом

У межах візиту до Анкари український омбудсмен зустрівся з президентом Туреччини. Дмитро Лубенець обговорив з Реджепом Ердоганом низку важливих питань.

Зокрема, говорили про повернення з Росії українських військових та цивільних, а ще про "бранців Кремля". Про це інформує 24 Канал.

Читайте також Лубінець вдруге за день поговорив з омбудсменкою Росії: до них долучився представник Туреччини

Деталі зустрічі українського омбудсмена з Ердоганом

Лубінець зазначив, що обговорив з Ердоганом повернення з Росії додому наших важкопоранених військовослужбовців. Також говорили про політв'язнів "бранців Кремля".

Окрім того, на зустрічі йшлося про повернення цивільних українців, які відбувають великі тюремні терміни з 2014 року на території держави-агресора та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Звернули увагу на важливості знайти юридичний механізм, який допоможе повернути додому всіх цивільних заручників, які знаходяться у тюрмах Росії,

– підкреслив Уповноважений ВРУ з прав людини.

Дмитро Лубінець подякував Ердогану та всьому народу Туреччини за незмінну позицію щодо збройної агресії Росії проти України.

Читайте також Жага до влади: як пригожинська атака на Соледар зірвала плани Шойгу по захопленню Бахмута

Коротко про підсумки зустрічі з російською омбудсменкою