Український ПТУР вгатив по танку окупантів: епічне відео вибуху

Українська протитанкова керована ракета потужно вгатила по танку окупантів. Боєкомплект вибухнув, відірвавши вежу.

Збройні Сили України показали ефектне відео, як вони знищують російську техніку.

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Цього разу військові показали, як підірвали танк окупантів. Російський боєкомплект вибухнув, відірвавши вежу.

Український ПТУР вгатив по танку окупантів: відео



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