Вперше не спостерігачі: український корабель прибув у Румунію на "Дайв-2021" – фото
Джерело:ВМС ЗСУ
Українські моряки вперше візьмуть участь у навчаннях "Дайв-2021" не як спостерігачі. Міжнародні військові навчання відбудуться в румунському місті Констанца.
До військово-морської бази в Румунію прибуло українське пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко". На борту корабля – зведений підрозділ Військово-морських сил України.
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Навчання "Дайв-2021"
Українські військовослужбовці візьмуть участь в багатонаціональному протимінному водолазному навчанні "Дайв-2021". Подія стартує 2 серпня 2021 року та триватиме тиждень, до 9 серпня.
Україна візьме участь в навчаннях "Дайв-2021" / Фото ВМС ЗСУ
У міжнародних навчаннях візьмуть участь представники таких країн:
- Україна;
- США;
- Болгарія;
- Румунія;
- Грузія;
- Азербайджан.
"Дайв-2021" матиме 4 фази навчань. Усі вони відбуватимуться на Чорному морі, в межах територіальних вод Румунії. Підрозділ ВМС ЗСУ уже готує необхідне обладнання.Зверніть увагу! Міжнародні навчання "Дайв" відбуваються з 2011 року. До 2021 року Україна була в них лише спостерігачем.
Співпраця з підрозділами НАТО
Метою участі в навчаннях "Дайв-2021" є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами учасників та партнерів НАТО. Вивчатимуть водолазні та протимінні підводні дії за тактичними процедурами Альянсу.
Усіх учасників об'єднають у багатонаціональну тактичну групу, яка виконуватиме такі завдання:
- розмінування;
- підводно-технічні водолазні роботи;
- всебічне забезпечення;
- суднопідйомні та пошуково-рятувальні роботи.
Корабель "Олександр Охрименко" буде головним судном спільної корабельно-тактичної групи. Він може виконувати весь спектр водолазних та підводно-технічних робіт, гасити об'єкти у порту й морі.
Українські моряки готуються до участі в навчаннях "Дайв-2021" / Фото ВМС ЗСУ