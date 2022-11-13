Ще трохи й світовий рекорд: український снайпер поцілив в окупанта з відстані майже 3 кілометри

Український снайпер точним пострілом ліквідував окупанта на відстані майже 3 кілометри від цілі. Таким чином воїн фактично посідає друге місце у світі за дальністю точного пострілу.

Український снайпер побив рекорд британського колеги й наблизився до найкращого результату у світі. Зараз рекорд належить канадцю.

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З якої відстані снайпер поцілив у ворога

Український спецназівець ліквідував російського окупанта точним пострілом з відстані 2 710 метрів. Це тепер друга у світі дистанція точного пострілу снайпера, яку підтверджено офіційно.

Світова першість належить канадському снайперу, який виконував бойові завдання в Іраку. Тоді він здійснив влучний постріл з відстані 3 540 метрів. Друге місце дотепер належало британцю Крейгу Харрісону і його пострілу на 2 475 метрів. Однак британський снайпер тепер третій у рейтингу, адже на другому місці – український спецназівець.

Як український снайпер ліквідував ворога: дивіться відео

Втрати ворога у війні

З початку повномасштабного вторгнення українська армія доводить, що є сильною, міцною та незламною. Щонайменше бодай тому, що до 24 лютого Росію вважали "другою армією світу", а тепер всі бачать що це не так.

Та все ж боротьба з ворогом – складна справа. Для неї наші воїни віддають максимум зусиль. Станом на 13 листопада українські захисники та захисниці знищили:

особового складу – близько 80 860 осіб;

танків – 2 840 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 742 одиниці;

артилерійських систем – 1 837 одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засобів ППО – 206 одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиницю;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 507 одиниць;

крилатих ракет – 399 одиниць;

кораблів, катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 295 одиниць;

спеціальної техніки – 160 одиниць.

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