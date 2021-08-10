"Просто здувало з ніг": українську станцію "Академік Вернадський" накрили снігопади – фото

На українській станції "Академік Вернадський" у ніч на 10 серпня розпочалася справжня зима. Острів Галіндез накрила сильна завірюха зі швидкістю вітру 33,2 метра на секунду.

Довелося виключати апаратуру, підготувати до запуску запасний дизель-генератор та встановлювати аварійне світло. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Усю ніч очільник станції Богдан Гаврилюк, який зараз нічний черговий, по черзі з дизелістом Олександром Книжатком та механіком Олександром Милашевським розгрібали кучугури біля станції,

– зазначили у держоператорі України в Антарктиці.

"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6 – 7 метрів. Просто здувало з ніг!", – написав на своїй сторінці кухар Артем Ігнатенкo.

Відчувається мороз -38 градусів

Острів Галіндез накрила сильна завірюха зі швидкістю вітру 33,2 метра на секунду.

Висота снігового покриву – майже 2 метри (196 сантиметрів).

Температура становить -12 градусів, але через вологість 86% відчувається майже як -38 градусів.

Негода не заважає 26 Українській антарктичній експедиції виконувати свої обов’язки та радіти життю.

За вікном нарешті справжня антарктична зима і ми зустрічаємо її у піднесеному настрої,

– наголосили полярники.