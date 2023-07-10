Окупантам тепер не сховатись: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 "Інгул"
Джерело:Олексій Резніков
Українські військові отримали інноваційну станцію радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул". Наразі Сили оборони тестують українську станцію розвідки.
Міністр оборони України Олексій Резніков показав станцію радіоелектронної розвідки українського виробництва РПС-7 "Інгул". За його словами, вона здатна виявляти ворожі радари, системи протиповітряної оборони та літаки на великій відстані.
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Українські військові тестують РПС-7 "Інгул"
Резніков підкреслив, що отримання цієї інформації критично важливе для української артилерії, яка переслідує російську військову техніку.
Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 "Інгул": дивіться відео
Наразі станція проходить випробування в однієї з бригад Сил оборони перш ніж її можна буде офіційно поставити до української армії. Тестовий виріб був наданий виробником безкоштовно.
Технічні характеристики виробу не розкриваються. Олексій Резніков підкреслив, що РПС-7 "Інгул" – це легка та компактна конструкція. За його словами, такі мобільні комплекси потрібні Силам оборони України.
У відео, яке опублікував Резніков, зазначається, що станція "побачила" ворожі Іл-20 на відстані у 250 кілометрів. Також вона фіксувала Іл-22 та роботу ворожого РЛС "Зоопарк".
Для порівняння, станція "Пластун-РП-3000" може засікати цілі на відстані до 15 кілометрів.
За словами одного з представників виробника, станція засікала роботу тактичної авіації ворога в умовах придушення GPS-сигналів.
Крім цього, у відео йдеться, що станція засікала роботу ЗРК "Оса" і "Тор", який далі намагалися знищити силами 44 окремої артилерійської бригади.
Резніков заявив про необхідність реформування українського ОПК
- Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував складові концепції реформування оборонного комплексу України.
- За його словами, український ОПК має стати одним з локомотивів досягнення мети "ВВП – 1 трильйон доларів".
- Для цього, як сказав Резніков, Україні потрібна нова стратегія розвитку ОПК, яка повинна враховувати світові тренди та економічні чинники. На його думку, український ОПК має стати одним з драйверів економіки.