Окупантам тепер не сховатись: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 "Інгул"

Українські військові отримали інноваційну станцію радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул". Наразі Сили оборони тестують українську станцію розвідки.

Міністр оборони України Олексій Резніков показав станцію радіоелектронної розвідки українського виробництва РПС-7 "Інгул". За його словами, вона здатна виявляти ворожі радари, системи протиповітряної оборони та літаки на великій відстані.

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Українські військові тестують РПС-7 "Інгул"

Резніков підкреслив, що отримання цієї інформації критично важливе для української артилерії, яка переслідує російську військову техніку.

Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 "Інгул": дивіться відео

Наразі станція проходить випробування в однієї з бригад Сил оборони перш ніж її можна буде офіційно поставити до української армії. Тестовий виріб був наданий виробником безкоштовно.

Технічні характеристики виробу не розкриваються. Олексій Резніков підкреслив, що РПС-7 "Інгул" – це легка та компактна конструкція. За його словами, такі мобільні комплекси потрібні Силам оборони України.

У відео, яке опублікував Резніков, зазначається, що станція "побачила" ворожі Іл-20 на відстані у 250 кілометрів. Також вона фіксувала Іл-22 та роботу ворожого РЛС "Зоопарк".

Для порівняння, станція "Пластун-РП-3000" може засікати цілі на відстані до 15 кілометрів.

За словами одного з представників виробника, станція засікала роботу тактичної авіації ворога в умовах придушення GPS-сигналів.

Крім цього, у відео йдеться, що станція засікала роботу ЗРК "Оса" і "Тор", який далі намагалися знищити силами 44 окремої артилерійської бригади.

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