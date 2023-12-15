"Чоткий паца", який воює в ЗСУ, став батьком: герой мемів зустрівся з дочкою – зворушливе відео

15 грудня 2023, 14:43
Читать новость на русском

Джерело:

Obozrevatel

Український захисник Іван Мартинов, який став відомим завдяки фразі "Це мєрзость", а зараз воює з російськими окупантами у складі ЗСУ, став батьком.

Дружина Івана Мартинова – Ольга народила дочку.  Захисник з великим букетом квітів прийшов до коханої після пологів. Відповідні фото новоспечені батьки опублікували у соцмережах. 

До теми Герой мемів "Чоткий паца" Іван Мартинов одружився

Ім'я новонародженій крихітці батьки ще узгодили. На бірці, яку показала Ольга Мартинова, зазначено, що вона народила дочку 11 грудня. Її вага складала 2900 грамів, а ріст – 50 сантиметрів. 


У "Чоткого паци" народилась донечка / Фото Скриншот з відео

Зауважимо, що відео, як "Чоткий паца" в військовій формі прийшов у пологовий будинок до дружини, зібрало понад 11 тисяч уподобайок.  

На кадрах можна побачити, що захисник хвилюється перед тим, як вперше побачити свою дочку.

"З такого обезбашеного пацана виріс такий файний чоловік", "З Чоткого паци в татуся. Вітаю", "Це не мєрзость, це щастя. Сил вам і наснаги", "Вітання Чоткому паці та його сім'ї. Нехай малеча зростає в любові і мирі",
– пишуть користувачі мережі у коментарях під відео.

Як "Чоткий паца" уперше побачив донечку: дивіться відео

Що відомо про "Чоткого пацу" 

Чому "Чоткий паца"

У 2014 році Іван Мартинов став відомим завдяки своїм словам "це реально мєрзость". У нього взяли коментар щодо курсу долара та цін на маршрутки на вулицях міста Рівне. Відео швидко стало популярним, а фраза "це мєрзость" стала буквально мемом. На той час імені хлопця ніхто не знав, тому його називали "Чоткий паца з Рівного".  
Автор: Анастасія Лукашевська