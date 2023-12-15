"Чоткий паца", який воює в ЗСУ, став батьком: герой мемів зустрівся з дочкою – зворушливе відео

Український захисник Іван Мартинов, який став відомим завдяки фразі "Це мєрзость", а зараз воює з російськими окупантами у складі ЗСУ, став батьком.

Дружина Івана Мартинова – Ольга народила дочку. Захисник з великим букетом квітів прийшов до коханої після пологів. Відповідні фото новоспечені батьки опублікували у соцмережах.

До теми Герой мемів "Чоткий паца" Іван Мартинов одружився

Ім'я новонародженій крихітці батьки ще узгодили. На бірці, яку показала Ольга Мартинова, зазначено, що вона народила дочку 11 грудня. Її вага складала 2900 грамів, а ріст – 50 сантиметрів.



У "Чоткого паци" народилась донечка / Фото Скриншот з відео

Зауважимо, що відео, як "Чоткий паца" в військовій формі прийшов у пологовий будинок до дружини, зібрало понад 11 тисяч уподобайок.

На кадрах можна побачити, що захисник хвилюється перед тим, як вперше побачити свою дочку.

"З такого обезбашеного пацана виріс такий файний чоловік", "З Чоткого паци в татуся. Вітаю", "Це не мєрзость, це щастя. Сил вам і наснаги", "Вітання Чоткому паці та його сім'ї. Нехай малеча зростає в любові і мирі",

– пишуть користувачі мережі у коментарях під відео.

Як "Чоткий паца" уперше побачив донечку: дивіться відео

Що відомо про "Чоткого пацу"

Ольга та Іван Мартинові одружились у квітні 2023 року. Церемонія відбулась у Хмельницькому.

Іван Мартинов боронить країну у складі 68-ї окремої єгерської бригади.

В інтерв'ю Іван розповідав про участь в АТО та службу під час повномасштабного вторгнення. За його словами, з 24 лютого 2022 року він прибув до військкомату, аби захистити країну від окупантів.