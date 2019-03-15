Український лоукостер запустить нові рейси із Одеси

Український лоукостер SkyUp відкриває чотири регулярні рейси з Одеси до міст Італії, Іспанії, Грузії та Вірменії. Окрім того, збільшиться кількість польотів до Києва та Харкова.

Тепер літаки авіакомпанії прямуватимуть до Ріміні, Барселони, Кутаїсі і Єревана, повідомляє прес-служба авіаперевізника.

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За маршрутом "Київ – Ріміні" літаки почнуть літати з 2 червня щонеділі. Із Одеси до Барселони – з 25 травня двічі на тиждень: щосереди і щосуботи. Рейс "Одеса – Кутаїсі" виконуватиметься з 4 червня двічі на тиждень – по вівторках і п'ятницях. З Одеси до Єревана літаки прямуватимуть з 17 травня по понеділках та п'ятницях.

Вартість квитків в один бік без багажу:

з Одеси до Ріміні – від 2 239 гривень

з Одеси до Барселони – від 2 507 гривень

з Одеси до Кутаїсі – від 1 757 гривень

з Одеси до Єревану – від 1 785 гривень

Окрім того, авіаперевізник буде виконувати з Одеси чартерні рейси до Тівату (Чорногорія) один раз на тиждень, Анталії (Туреччина) двічі на тиждень та Шарм-ель-Шейху (Єгипет) – тричі на тиждень.

Також SkyUp влітку планує збільшити частоту польотів за маршрутом "Одеса – Київ" до трьох разів на тиждень і "Одеса – Харків" до двох разів на тиждень.

Тоді загальна кількість рейсів, які виконуватиме авіакомпанія SkyUp Airlines з аеропорту Одеси, зросте до 18 на тиждень.

Зазначимо, SkyUp у Києві вже з 31 березня 2019 року буде обслуговуватися в терміналі F аеропорту "Бориспіль", а не в Жулянах, як було досі.

Що відомо про SkyUp?Це українська авіакомпанія, заснована у червні 2017 року. Літаки компанії розпочали польоти з травня 2018 року. Станом на лютий 2019 року компанія має п'ять повітряних суден – чотири Boeing 737-800 NG на 189 місць і один Boeing 737-700 NG на 149 місць. Авіакомпанія здійснює рейси як на регулярній, так і на чартерній основі. Літаки компанії здійснюють рейси на міжнародні та внутрішньоукраїнські напрямки. У 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines становив 442 тисяч пасажирів.