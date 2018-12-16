Український плавець Романчук виграв "золото" на чемпіонаті світу в Китаї
Український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайському місті Ханчжоу.
Спортсмен подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у "короткій воді" (довжина басейну — 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди.
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На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі.
Своїм результатом українець встановив новий рекорд чемпіонату.
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Джерело: 24 Канал
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