Український плавець Романчук виграв "золото" на чемпіонаті світу в Китаї

Український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайському місті Ханчжоу.

Спортсмен подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у "короткій воді" (довжина басейну — 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди.

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На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі.

Михайло Романчук - чемпіон світу!!!‍♀️



Блискучою перемогою українського плавця завершився фінальний заплив на 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді у китайському Ханчжоу. Його час 14.09,14 став новим рекордом ЧС.



Вітаємо і пишаємося!!! pic.twitter.com/L0wEYJIpbI — НОК України (@OlympicUA) 16 декабря 2018 г.

Своїм результатом українець встановив новий рекорд чемпіонату.

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