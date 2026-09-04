Буданов провів розмову з американським дипломатом: про що говорили

У п'ятницю, 4 вересня, глава Офісу Президента зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном. Однією з ключових тем зустрічі була антибалістика.

Також посадовці обговорили перспективи перемовин. Про це написав Кирило Буданов.

Що сказав Буданов?

Очільник ОП провів зустріч тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном. Він назвав розмову важливою та змістовною.

Буданов зазначив, що сторони обговорили ключові пріоритети стратегічної співпраці між Україною та Сполученими Штатами. Також вони говорили про активізацію переговорного процесу. Посадовець наголосив на вирішальній ролі США у забезпеченні справедливого миру та відновленні безпеки у світі.

Ще одним важливим питанням, яке підіймали глава Офісу Президента та американський дипломат, була потреба України в антибалістичних ракетах-перехоплювачах для систем Patriot.

Посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони – це прямий захист життів українців і нашої інфраструктури від російського терору,

– заявив Буданов.

Наприкінці посадовець подякував США та американському народові за всебічну підтримку й допомогу Україні.

Нагадаємо, що глава Офісу Президента також прокоментував перемовний процес між Москвою та Києвом. Кирило Буданов заявив, що до весни 2027 року бойові дії не закінчаться.