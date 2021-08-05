Відпрацювали маневри: як відбулись українсько-британські військові навчання "Козацька булава-21"

На Миколаївщині завершилися перші міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава-21". Церемонія закриття відбулася на Широколанівському міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів Збройних сил України.

До маневрів залучили військових з 5 країн-членів та партнерів Північноатлантичного альянсу. Військові відточували бойові навички, а поза полігоном – обмінювалися культурним і спортивним досвідом.

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Велика Британія – один із ключових партнерів України. Тренувальна місія ORBITAL під егідою Сполученого королівства працює в Україні вже 7 рік поспіль. За допомогою британських фахівців, українські армійці наближуються до сумісності зі Збройними силами країн НАТО.

Журналісти "Фактору безпеки" побували у військовому таборі британських військових і побачили зсередини, чим живуть армійці, як проходить їхній день та як загалом бути солдатом Збройних сил Великої Британії.

Особливості британського військового табору

Перш ніж вирушити на полігон, Міккі з 4-го батальйону Королівського полку Шотландії одягнув бронежилет і тактичні рукавиці. Після цього він наніс на обличчя маскування, підготував зброю і зібрав армійський рюкзак. Усередині – все найнеобхідніше:

спальний мішок, аби мати де переночувати;

додатковий одяг;

харчі;

речі, щоб вкритися від дощу.

Він служить у лавах 4-го батальйону Королівського полку Шотландії. Участь у міжнародних навчаннях взяв вперше. На полігоні на Миколаївщині виконував різні завдання.



Міккі взяв участь у навчаннях вперше / Фото 24 каналу

У вільний час він полюбляє бігати та прогулюватися пішки. Щоправда, його – не багато. День у солдата розписаний по хвилинах.

Причепурившись, на військовослужбовців чекає щільний сніданок, аби сил вистачило на весь день. Харчування різноманітне, є і традиційні шотландські страви.

Поснідавши, військовослужбовці вирушають кожен на своє завдання. Аби підтримувати фізичну форму, тренуються щодня – із понеділка і до п'ятниці. Виконують цілий комплекс вправ. Це, як розповів Міккі, може бути біг, або ж вправи з вагою.

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Міккі звик долати будь-які перешкоди. Він з дитинства знав, що обов'язково служитиме в армії. Вірить, що запорука професіоналізму – це:

відповідальність;

стриманість;

взаємоповага.

Військова справа – дуже важлива. В особливій пошані там професіоналізм, вправність, витривалість і холодний розум. А емоції військовослужбовці виплескують на рингу. Змагаються у футболі, волейболі, а ще в іграх горців.

. Ігри горців – це традиційні спортивні забави шотландців: перекидання триметрової колоди і стогів сіна на дальність та перетягування канату.

"Радісно бачити, як представники різних країн об'єднуються, аби взяти участь в іграх горців, весело провести час та побачити, хто наскільки спритний", – розповів інструктор з фізичної підготовки 4-го батальйону шотландського Королівського полку Хендер Метьюс.



Ігри горців / Фото 24 каналу

Шотландці у традиційних видах спорту неабияк вправні. Втім і українці від суперників не відстають.

"Шотландська сторона дуже вправна у себе, на батьківщині, в цих видах спорту, але й українці не пасуть задніх, показали, що ми можемо більше", – наголосив головний сержант механізованого батальйону Максим Бутолін. Та за словами військових, головне – не перемога, а дружнє спілкування у неформальній атмосфері.

Як відбувались військові навчання "Козацька булава-21"

Спортивні змагання влаштували в межах Дня культури – за лаштунками міжнародних військових навчань "Козацька булава-21".

Упродовж 12 днів 2 тисячі військовослужбовців з України, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Швеції та Канади – відточували бойові навички. Вони:

тримали оборону;

здійснювали контратаки;

наступали;

долали водні перешкоди;

здійснювали стрімкі рейди;

вели бій у населеному пункті.

До вишколу залучили понад 300 одиниць військової техніки.

Яка мета навчань? Головна мета навчань – демонстрація взаємосумісності за стандартами НАТО шляхом зміцнення відносин між ЗС України і ЗС Великої Британії, об'єднаного планування і спільного виконання операцій.

"Планування загальновійськового бою дуже важливе для будь-якого процесу ухвалення рішення. Це саме той час, коли всі детально обговорюють план та свою роль у ньому", – зауважила командувачка оперативно-тактичної групи операції UNIFIER Мелані Лейк.

Навчання – максимально наближені до реальності

Головна мета навчань – посилення взаємосумісності Збройних сил країн-партнерів. Навчання відбувається за стандартами НАТО і максимально наближені до реальності.

"Ці навчання допомагають українським військовим покращити взаємодію та взаємосумісність із військовими Великої Британії та іншими арміями країн НАТО і сприяють безпеці та стабільності у Європі", – відзначив заступник командувача оперативного командування "Схід" Владислав Клочков.



Навчання покращують взаємодію з військовими НАТО / Фото 24 каналу

За словами військових, такі маневри дають змогу обмінятися досвідом з представниками армій інших держав та побачити, як вони діють в тих чи інших ситуаціях.

"Участь у навчання принесе користь британській армії, оскільки ми маємо змогу випробувати нашу спроможність перекидати підрозділи з Великої Британії до місця призначення", – наголосила командирка батальйону Королівського шотландського полку Алестіа Хемпенстола.

Військові скуштували традиційну кухню

За час навчання учасники не лише вдосконалювали бойові навички та вчилися взаємодіяти на полігоні, а й встигли добре порозумітися. Українські військові вивчили команди англійською, іноземці почали опановувати українську мову. А ще – встигли обмінятися звичаями та скуштувати традиційну кухню.

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Добірні картопля, буряк, капуста, а ще – розсіл з огірків та рослини просто з поля – для запашного аромату. Шеф-кухар Євген Клопотенко пригощав гостей з-за кордону українським борщем. Військову польову кухню розгорнули просто неба.



Клопотенко готував просто неба для військових / Фото Сухопутних військ ЗСУ

"Я завжди, коли готую, хочу повернутися до своїх традицій і намагаюся показати шефові, що у нас є своє традиції і ми готові ними ділитися зі світом", – поділився Клопотенко.

Тим часом кухар Королівського шотландського полку Лі Вейк готував традиційну шотландську страву – хагіс. "Вона готується із м'ясного міксу, а саме – овечого серця, печінки, легенів. Ми його змішуємо зі спеціями і перловкою, а потім набиваємо у шлунок вівці", – розповів кухар.

Кулінарний двобій

Усі інгредієнти шотландець привіз із дому. До них подав пюре із місцевих овочів, а також – соус із вершків із секретним інгредієнтом.

За таким гастрономічним двобоєм із захватом спостерігали канадські військові. Змагання швидко переросло у взаємодопомогу. За 2 години обидві страви були готові. Шеф-кухарі заявили, що отриманий кулінарний досвід обов'язково візьмуть на озброєння і додадуть до своїх особливих рецептів. Головне – аби їхні страви були до смаку військовим.

Навчання "Козацька булава-21" – перші 2-сторонні українсько-британські маневри. Сполучене Королівство віддано стабільності в Україні, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності. І допомагає українському війську набути сумісності з арміями країн НАТО.

"Збройні сили Великої Британії продовжуватимуть взаємодіяти з союзниками та партнерами в регіоні задля поглиблення міжнародних відносин, поліпшення оперативної сумісності та зміцнення регіональної безпеки та стабільності", – заявив заступник глави місії в посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Харрокс.

Ще 2015 року Велика Британія спільно з Данією започаткувала тренувальну місію ORBITAL. Спочатку це були тренувальні курси. Зокрема, з протимінної підготовки, надання медичної допомоги пораненим, бойової підготовки піхоти і логістичного забезпечення.

"На початку місія ORBITAL передбачала навчання конкретним навичкам. Тренування за спеціальними програмами пройшли тисячі українських військових. Крім того, відбувався й обмін інформацією між нашими інструкторами і учасниками місії", – розповіла уповноважена і надзвичайна пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Пізніше програму тренувань розширили і адаптували до нових потреб. Навчальний курс від британців пройшли понад 20 тисяч українських військових. До місії 2018 року долучилися інструктори Королівського військово-морського флоту. Вони тренують українських моряків і морських піхотинців.

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Велика Британія надає майбутнім українським офіцерам шанс навчатися у кількох своїх навчальних закладах. Лондон допомагає підвищувати бойові спроможності українських Збройних Сил і підтримує процес реформ.

"Українська сторона намагається досягнути взаємосумісності з НАТО, а відтак – має змогу працювати з країною Альянсу, навчатися з нами і перебирати наш досвід", – відзначила командирка батальйону Королівського шотландського полку Алестіа Хемпенстола.

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Українські й британські військові переконані, що спільні заходи підкріплюють єдині цінності. Навчаючись разом із військами НАТО, українська армія отримує новий, унікальний для себе досвід. А ще має змогу покращити взаємодію та взаємосумісність з країнами та партнерами Альянсу, аби разом гарантувати безпеку.