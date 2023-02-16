Віз цуценя з Бахмута: у Черкасах військового не впустили в маршрутку

Днями військовослужбовець із позивним "Ерві" поділився у своїх соцмережах неприємною ситуацією. За словами військового, в Черкасах його не пустили до автобуса разом із собакою, який їхав з ним з Бахмутського напрямку.

Чоловік каже, що хотів відвезти собаку до своєї дівчини. Перед дорогою "Ерві" навіть встиг знайти ветеринара й зробити пухнастому необхідні щеплення.

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Подробиці скандалу

Це маленьке цуценя ми знайшли в окопах на Київщині. Вона їздила зі мною на Донбас, на Бахмутський напрямок,

– каже військовослужбовець.

Перед тим, як зайти до маршрутного таксі, військовий запитав у пасажирів, чи ніхто не проти такого попутника, всі дали згоду. Однак не встиг захисник зайти в маршрутку, як за ним прибіг водій й прогнав його з песиком.

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Що кажуть працівники автостанції

Диспетчерка автостанції, на якій стався інцидент, пояснила, що військовому варто було підійти до каси, щоб залагодити конфлікт, адже водій підпорядковується загальним правилам і не може самостійно приймати рішення про винятки навіть для захисників України.

"Є правила, закон, де все прописано. Має бути намордник і т.д. Ми всі люди, всі входимо в ситуацію. Ми всі розуміємо і перевозимо тварин теж. Те, що я зрозуміла, хтось підійшов до водія, запитав, образився і поїхав на "БлаБлаКарі", – пояснила позицію компанії диспетчерка.

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