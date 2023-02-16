Віз цуценя з Бахмута: у Черкасах військового не впустили в маршрутку
Джерело:"позивний Ерві"
Днями військовослужбовець із позивним "Ерві" поділився у своїх соцмережах неприємною ситуацією. За словами військового, в Черкасах його не пустили до автобуса разом із собакою, який їхав з ним з Бахмутського напрямку.
Чоловік каже, що хотів відвезти собаку до своєї дівчини. Перед дорогою "Ерві" навіть встиг знайти ветеринара й зробити пухнастому необхідні щеплення.
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Подробиці скандалу
Це маленьке цуценя ми знайшли в окопах на Київщині. Вона їздила зі мною на Донбас, на Бахмутський напрямок,
– каже військовослужбовець.
Перед тим, як зайти до маршрутного таксі, військовий запитав у пасажирів, чи ніхто не проти такого попутника, всі дали згоду. Однак не встиг захисник зайти в маршрутку, як за ним прибіг водій й прогнав його з песиком.
Військовослужбовця не пустили до маршрутки: дивіться відео
Що кажуть працівники автостанції
Диспетчерка автостанції, на якій стався інцидент, пояснила, що військовому варто було підійти до каси, щоб залагодити конфлікт, адже водій підпорядковується загальним правилам і не може самостійно приймати рішення про винятки навіть для захисників України.
"Є правила, закон, де все прописано. Має бути намордник і т.д. Ми всі люди, всі входимо в ситуацію. Ми всі розуміємо і перевозимо тварин теж. Те, що я зрозуміла, хтось підійшов до водія, запитав, образився і поїхав на "БлаБлаКарі", – пояснила позицію компанії диспетчерка.
Як виглядає цуценя військового: відео
Військового вигнали в тамбур через "поганий запах": що відомо
- У листопаді мережу сколихнув скандал. У поїзді "Укрзалізниці" військового, який повертався зі служби на Донеччині до Києва, вигнали до тамбура, бо від нього начебто "погано пахне". Український захисник був вимушений провести там 7 годин.
- Родичі військового звернулись до засновниці благодійного фонду "Країна нескорених" Любові Оліградської. Вона наголосила, що замість того, аби приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там.
- В Укрзалізниці заявили, що розібралися в ситуації. Спочатку зазначили, що стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту.
- Однак потім керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що провідники помітили засмученого військового вже у тамбурі. Вони пропонували йому місця у вагоні 1-го класу, але той відмовився. Очевидно, що захисник був ображений. Перцовський наголосив, що "розніженим" пасажирам варто було стулити пельку, оскільки вони їдуть в потязі саме завдяки зусиллям військових та залізничників.
- Донька військового додала, що нічого поганого кривдникам не бажає, бо правило бумеранга ніхто не скасовував.