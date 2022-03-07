На українському прапорі немає крові, під ним ми ніколи не нападали на інші країни, – Зеленський

Україна 12-ий день поспіль виборює свої землі від російських загарбників. Володимир Зеленський наголосив, що український прапор є навіть у космосі, але ми ніколи не нападали на інші країни.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні 7 березня.

До теми Нині в Україні вирішується, чи ще хтось в Європі стане жертвою агресії РФ, – Зеленський

За його словами, під жовто-блакитним прапором Україна перемагала на олімпіадах. Цей прапор ми розгортали і в космосі, і в Антарктиді.

Президент наголосив, що під нашим національним прапором українські рятівники, пожежники, миротворці та інші приходити на допомогу Туреччині, Греції, Ізраїлю, Грузії, Афганістану, Чорногорії, Індії, Італії, Конго та багатьом іншим країнам світу.

Водночас ми ніколи під цим прапором не нападали на інші країни, не захоплювали чужі землі, не вбивали мирних людей… Тому на нашому прапорі немає крові, немає і ніколи не буде чорних плям, жодних свастик,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що український прапор – це земля, мирна, родюча та без танків, і це небо – мирне, чисте та без ракет.