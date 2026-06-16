Українську далекобійність відчув Московський регіон: Зеленський показав, як прилетіло в НПЗ

Володимир Зеленський 16 червня підтвердив атаку Сил оборони по нафтопереробному заводу у Москві. Він розташований за 500 кілометрів від України.

Про це повідомив президент України у своєму телеграмі.

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Як Зеленський відреагував на операцію Сил оборони?

Глава держави заявив, що українська далекобійність цього разу уразила Московський регіон, а саме місцевий НПЗ.

Наслідки атаки Сил оборони по НПЗ у Москві: дивіться відео

Зеленський вкотре наголосив, що Росію треба примусити завершити війну проти українського народу. І важливим елементом такого примусу є українська далекобійна зброя.

Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати,

– написав президент.

За успішну операцію Зеленський подякував бійцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки та ракетним військам.

Водночас командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді показав фото одного з безпілотників, який запустили по Москві.

Дрон, який атакував Московський регіон / Фото з телеграму "Мадяра"

Він уточнив, що результативного удару завдали оператори 1-го окремого центру СБС у співпраці з іншими підрозділами СОУ.

Що відомо про атаку та НПЗ?

Московський НПЗ, що розташований у районі Капотня, є один найбільшим у регіоні та ключовим постачальником пального для столиці Росії. Там переробляють близько 11 мільйонів тонн нафти на рік, що забезпечує приблизно 40% потреб Москви в бензині та близько 50% – у дизелі.