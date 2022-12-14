Пропагандисти назвали українську мову "балачкою, яка вже вимирає"

На кремлівському телебаченні вкотре підтвердили, що зневажають українську мову та культуру. В ефірі однієї з телепрограм жінка заспівала відому народну пісню "Розпрягайте, хлопці, коні", а потім сказала, що зробила це мовою, яка "втрачається".

Російська пропаганда використовує усі інструменти, аби переконати людей у своїй ахінеї. У хід іде усе – від дітей, яких ворожі "журналісти" одягають у військову форму для постановних сюжетів, до звичних нам стереотипів та кліше про те, що Україна та її мова на межі вимирання. Про інцидент, який стався в ефірі федерального телеканалу повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Українська мова – "кубанська балачка"

Під час програми "Жити здорово", яку веде відома пропагандистка Єлєна Малишева, одна жінка вирішила заспівати пісню "Розпрягайте, хлопці, коні". Тоді ведуча запитала її, якою ж мовою та співала, а відповідь "артистки" неабияк здивувала.

Ця мова називається балачка. Вона, на жаль, уже втрачається. Це споконвічно кубанська балачка,

– сказала жінка.

Опісля, до речі, вона продовжила готували з Малишевою "кубанський борщ жовтого кольору".

На російському телебаченні співають українські пісні та зневажають мову: дивіться відео з російських ЗМІ

Що відомо про пісню " Розпрягайте, хлопці, коні " Ця композиція є українською народною та, ймовірно, її співали ще за часів козаччини. І не тільки на території Кубані. Уперше її записав Дмитром Балацьким у 1918 році. А в 1935 пісня була видана на грамплатівці. Також існує думка, що її придумали лише у ХІХ столітті.

Джерело: Вікіпедія

Окупанти сваряться між собою на телебаченні

Вочевидь, недовго ще залишилось російській пропаганді труїти мізки людей, адже перемога України не за горами. Тим паче, що окупанти всередині Росії починають самі сваритися між собою.

Скажімо, нещодавно російський "журналіст" Владімір Соловйов назвав Ігоря Гіркіна "стратегом хр*новим" та констатував, що він ні на що не здатен. Стрєлков, до речі, не забарився з відповіддю та навіть викликав Соловйова на дебати.