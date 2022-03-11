Російський уряд розглядає можливість визнати компанію Meta екстремістською організацією. Чому – ми розуміємо: екстремісти завжди прагнуть звинуватити у своїх гріхах когось іншого.

Але чим Meta спровокувала такий ґвалт на Росії? Річ у тім, що у фейсбуці та інстаграмі дозволили, умовно кажучи, бажати смерті російським окупантам в Україні. Не у всіх країнах, але все ж.

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Як у Meta поставилися до погроз з боку Росії? На це питання відповів у заяві Нік Клегг, президент відділу глобальних відносин компанії.

Українці мають право висловлювати свій гнів у бік окупантів

Клегг наголосив, що політика компанії Meta "зосереджена на захисті прав людей на слово". Серед іншого – права на слово "як вираження самооборони у відповідь на військове вторгнення в їхню країну".

Якби ми застосовували нашу стандартну політику щодо вмісту без будь-яких коригувань, ми б тепер видаляли контент звичайних українців, які висловлюють свій опір і лють проти військових сил вторгнення, що справедливо вважалося б неприйнятним,

– пояснив представник Meta

А проте й наголосив:

Meta застосує цю політику тільки в Україні.

З росіянами компанія не конфліктує.

І мову ворожнечі "щодо російського народу" не дозволятиме.

Ну, якось так, якщо дуже простими словами: не можна писати "смерть росіянам" у фейсбуці, але можна – "смерть російським окупантам". І то тільки у випадку, якщо акаунт український.

З чого все почалося – дивіться у відео: Meta дозволила писати гнівні пости проти Путіна та військових Росії