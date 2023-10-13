Серед заручників ХАМАС можуть бути громадяни України
Джерело:Суспільне
Бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль вбивали цивільних жителів Ізраїлю та захоплювали їх у полон. Посол України Ізраїлі Корнійчук повідомив, що українські громадяни можуть бути серед заручників.
Бойовики ХАМАС заявляли, що їм вдалося захопити понад 130 заручників. За інформацією ізраїльських спецслужб, серед них можуть бути українці.
Дивіться також Бойовики ХАМАС під час вторгнення мали докладні карти військових баз Ізраїлю, – WSJ
Українці у полоні ХАМАС
Про те, що громадяни України могли опинитися серед заручників терористів повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За його словами, цю інформацію надала саме ізраїльська сторона. Однак наразі вона ще потребує підтвердження. Втім, Корнійчук зауважив, що, ймовірніше, дані Ізраїлю відповідають дійсності.
Водночас посол наголосив, що наразі дев'ять українців вважаються зниклими безвісти. Тому не слід виключати можливості того, що частина з них може бути у полоні.
Пошук громадян України триває
Наразі українські дипломати підтримують зв'язок з ізраїльською поліцією для розшуку своїх громадян. Корнійчук вважає, що кількість загиблих українців суттєво не зросте.
Він також розповів, що з сімох загиблих лише одна громадянка мала український паспорт. Шестеро проживали в Ізраїлі на постійній основі, а одна жінка була там тимчасово.
Українці в епіцентрі війни Ізраїлю та ХАМАС: що відомо
- Наразі в Ізраїлі 9 українців вважаються зниклими безвісти. Відомо, що ще 9 громадян України отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Понад тисяча українських громадян звернулися до посольства за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.
- На 14 жовтня для українців в Ізраїлі запланований перший евакуаційний рейсдо Румунії.
- Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази. Однак через проблеми із безпекою виїзд звідти наразі неможливий.
- Палестинські терористи вбили українського вченого Сергія Гредескула та його дружину Вікторію у власному будинку в Офакімі. Раніше подружжя мешкало у Харкові.