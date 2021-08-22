Українці можуть отримувати пенсію у 7 тисяч гривень, але є умови
22 серпня 2021 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:Міністерство соціальної політики
Пенсію приблизно у 7 тисяч гривень можуть отримувати українці, але не усі. Мовиться про людей з повним страховим стажем із солідарної та накопичувальної систем.
У Міністерстві соціальної політики підрахували, що українці можуть накопичити на досить високу пенсію. Це станеться, якщо внески будуть 4% від заробітної плати й прибутковості, а також 0,25% на місяць вище рівня інфляції.
До теми У Мінсоцполітики розповіли, як може вирости середня пенсія до кінця 2021 року
Умови, які для цього потрібні
- Зарплата – приблизно 15 тисяч гривень на місяць.
- Загальний стаж – від 35 років.
- Необхідно щомісяця відкладати 2% від зарплати. Це буде пенсійний накопичувальний рахунок зі сплаченого ПДФО. Також мають бути додаткові 2% від зарплати із сум ЄСВ – їх сплачує роботодавець.
- Виплати за накопичувальною системою 15 років.
- Весь час накопичені гроші працюють з прибутковістю + 0,25% вище рівня інфляції.
Підвищення пенсій у 2021 році: коротко
- Станом на липень середній розмір пенсії становить 3 778,78 гривні. Річ у тім, що за II квартал – це з квітня по червень – пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні.
- Відомо, що з 1 жовтня пенсії підвищать на 400 гривень. Це стосується пенсіонерів від 75 до 80 років.
- Вже з 1 грудня заплановане загальне зростання мінімальної пенсії на 80 гривень. Відтак сума сягне 1 934 гривень.