Українці можуть отримувати пенсію у 7 тисяч гривень, але є умови

Пенсію приблизно у 7 тисяч гривень можуть отримувати українці, але не усі. Мовиться про людей з повним страховим стажем із солідарної та накопичувальної систем.

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що українці можуть накопичити на досить високу пенсію. Це станеться, якщо внески будуть 4% від заробітної плати й прибутковості, а також 0,25% на місяць вище рівня інфляції.

До теми У Мінсоцполітики розповіли, як може вирости середня пенсія до кінця 2021 року

Умови, які для цього потрібні

Зарплата – приблизно 15 тисяч гривень на місяць.

Загальний стаж – від 35 років.

Необхідно щомісяця відкладати 2% від зарплати. Це буде пенсійний накопичувальний рахунок зі сплаченого ПДФО. Також мають бути додаткові 2% від зарплати із сум ЄСВ – їх сплачує роботодавець.

Виплати за накопичувальною системою 15 років.

Весь час накопичені гроші працюють з прибутковістю + 0,25% вище рівня інфляції.

Підвищення пенсій у 2021 році: коротко

Станом на липень середній розмір пенсії становить 3 778,78 гривні. Річ у тім, що за II квартал – це з квітня по червень – пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні.

Відомо, що з 1 жовтня пенсії підвищать на 400 гривень. Це стосується пенсіонерів від 75 до 80 років.

Вже з 1 грудня заплановане загальне зростання мінімальної пенсії на 80 гривень. Відтак сума сягне 1 934 гривень.

Лише при дотриманні усіх умов середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років складе 3,1 тисячі гривень. У такий спосіб загальна сума пенсії за солідарною та накопичувальною системами становитиме понад 6,7 тисячі гривень. Варто зауважити, що це 45% від розрахункової зарплати.