Українці несли стареньку собаку 17 кілометрів, аби перетнути з нею кордон: історія одного фото

Мережу облетіло фото українки зі старенькою собакою на руках. У підписах до кадру ідеться, що жінка подолала аж 17 кілометрів. І така історія трапилася насправді, є тільки один нюанс: на світлині – чоловік.

Від початку цинічного російського вторгнення з України, за даними ООН, виїхали понад 2 мільйони мирних мешканців. Серед них – 35-річна Аліса з дітьми та своїми домашніми улюбленцями.

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На вірусному фото зображена саме її собака, однак несе її на плечах чоловік Аліси. Він супроводжував свою родину до кордону. Героїню світлини звати Пуля, і їй уже 12,5 років.



Фото Алісиного чоловіка із собакою вразило мережу / Фото Alisa / Guardian Community

Історія Алісиної сім'ї

Жінка разом із сім'єю проживала в Києві, та коли Росія цинічно напала на столицю України – вона вирішила поїхати з міста. Напередодні повномасштабного вторгнення, 23 лютого, помер її батько. Його так і не встигли поховати...

Із Києва вибиралися на маленькій машині, у яку вмістилося дев'ятеро людей: Аліса, її мама та сестра, двоє чоловіків, четверо дітей і дві великі собаки, зокрема літня німецька вівчарка Пуля. За словами жінки, у салоні геть не було місця. Так вони проїхали 16 годин, зупинившись у селі за 140 кілометрів від Києва.



Пулі вже 12,5 років / Фото Alisa / Guardian Community

Звідти родина вирушила до Польщі. Аліса працює програмісткою у німецькій компанії, у цьому їй допомагали роботодавці. Проте біля кордону утворився величезний затор. Потрібно було 3 – 5 днів, щоб дістатися до пропускного пункту на авто. А залишатися так довго в машині не було змоги через мінусову температуру.

До кордону залишалося 17 кілометрів, і цю відстань українці вирішили подолати пішки.

Це була важка подорож горами та річками. Мої діти плакали через холод. Мені теж хотілося плакати, але я не могла здатися… То була моя ідея поїхати на кордон,

– пригадує Аліса.



Сім'я Аліси із собакою / Фото Alisa / Guardian Community

Важкою ця подорож виявилася для старенької собаки: Пуля постійно падала та не могла самотужки підвестися. Жінка зупиняла машини, але всі довкола радили залишити чотирилапу напризволяще.

Але наші собаки – частина нашої родини. Моя улюблениця пережила всі щасливі та сумні моменти разом з нами. Мамина собака – це все, що в неї залишилося від колишнього життя. Тому мій чоловік іноді ніс Пулю на плечах,

– ділиться Аліса.

У підсумку Аліса з дітьми та собаками таки потрапила в Польщу. А її чоловік повернувся в Україну.



Аліса з близькими у наметі вже на території Польщі / Фото Alisa / Guardian Community

Зараз жінка сумує за коханим, а ще – прагне поховати свого батька. "Мій тато в морзі, і я сподіваюся, що коли я повернуся, він все ще буде там. Я влаштую якнайкращий похорон", – наголошує киянка.

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