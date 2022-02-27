Українці ніколи не зрозуміють нашого мовчання, – Тихановська звернулася до білорусів

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до білорусів щодо війни Росії проти України. Вона заявила, що демократичні сили країни готові висловити свій протест проти військової агресії окупантів.

Тихановська зазначила, що вона довго не знала, як розпочати своє звернення до білорусів. Адже не розуміла, чи можна вимагати сміливих вчинків від людей, котрі живуть у страху півтора року.

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Тихановська закликала виступити проти війни в Україні

Опозиціонерка зазначила, що війна, в яку втягнули Білорусь, розпочалася 2 дні тому. Однак її співгромадяни досі не заявили на загал, що вони проти, та не показали цього українцям своїми діями.

Ця війна не потрібна Росії, але потрібна Володимиру Путіну. Він готовий жертвувати життями через свої амбіції та страхи. Ця війна не потрібна Білорусі, однак потрібна Олександру Лукашенку. Йому важливо, щоб усі забули про звірства щодо білорусів під звуки снарядів, які вибухають у сусідній країні,

– зазначила Тихановська.

Політикиня додала, що білоруси вже не мають права вважати себе заручниками обставин, адже Росія напала на Україну, а їхня країна сприяла у цьому. Окрім цього, вона наголосила, що новонароджених українських дітей переносять зі спецвідділення в бомбосховища, рятуючи від агресії окупантів, яку підтримала Білорусь.

"Це вже відбулося, і на нас, як на нації, лежить те, що ми це допустили. Тому єдине, що зараз важливе, – чи хочемо ми це зупинити. Я знаю, що таке страх. Я пам'ятаю про це кожен день, адже вже півтора року чиню опір диктатурі, поки мій чоловік та тисячі людей – в тюрмах", – додала Тихановська.

Дивіться звернення Світлани Тихановської:

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Українці не пробачать мовчання білорусів

Опозиціонерка закликала білорусів визнати, що найстрашніше, що могло бути, вже відбувається на їхніх очах. Тихановська зазначила, що вони повинні розповсюджувати інформацію будь-яким можливим способом.

"Нехай родичі чи просто незнайомі люди дізнаються, що насправді відбувається. Що це не військова операція, що Білорусь стала співучасницею нападу на Україну і це повномасштабна війна", – зазначила політикиня.

За словами Тихановської в Білорусі досі є багато людей, які не розуміють, що відбувається. Вона зазначила, що громадяни країни можуть допомагати українцям, збираючи гуманітарну допомогу, та саботувати всіляке співробітництво з режимом, який вчинив державну зраду.

"Якщо ви боїтеся щось робити, то почніть хоча б з того, що робити не варто. Не виконуйте накази, не сприяйте, не мовчіть. А головне, що ви можете зробити – це показати, що ви не згідні, голосно та зрозуміло", – додала опозиціонерка.

Тихановська наголосила, що українцям не легшає від слів співчуття у соцмережах і вони ніколи не зрозуміють та не пробачать мовчання білоруського народу.

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