Українці Нью-Йорка провели вражаючий флешмоб у вишиванках

У Нью-Йорку представники української громади вийшли на флешмоб у вишиванках. Із синьо-жовтими прапорами на Times Square вони скандували "Слава Україні – Героям слава!"

На заклик волонтерської організації "Разом для України" в центрі Мангеттена зібралися кількадесят мешканців Нью-Йорка українського походження. Флешмоб, за інформацією видання, присвятили Дню Незалежності України.

До теми Під носом в окупанта: у Москві запустили в небо прапор України – феєричне відео

Учасники акції вийшли з плакатами зі галами: "Україна продовжує стікати кров'ю, поки Захід спостерігає" й "Тривала російська окупація України – сором для США".

Флешмоб провели попри зливи

Водночас учасники флешмобу виступили з гаслами "Підтримуйте боротьбу України з російським імперіалізмом". Флешмоб завершився колективним виконанням Гімну України.

Членкиня правління волонтерської організації Марина Приходько у коментарі виданню розповіла, що Times Square є найкращим місцем у Нью-Йорку, аби привернути увагу міста до 30 річіниці Незалежності України.



Учасники акції звернули увагу американців на святкування 30 річниці Незалежності України / Фото Укрінформу

Мешканці американського міста зібралися на акцію попри зливи, які приніс у Нью-Йорк ураган Генрі. У соцмережах вони зазначали – флешмоб відбудеться за будь-якої погоди.