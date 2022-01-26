Українці об'єдналися перед російською загрозою та показали приклад Європі

Наскрізною і, очевидно, болючою темою дискусій у ході засідання Міжпарламентської ради "Україна – НАТО" була єдність: єдність членів Альянсу та внутрішня єдність України.

Питання єдності

З єдністю партнерів, видалось, все трохи складніше: зовсім не для всіх країн-членів НАТО – Росія є загрозою.

До теми Українське суспільство заслуговує, щоб до нього ставилися, як до дорослих людей

Для когось це радше бізнес-партнер, з прагненням перевести її у розряд союзника.

Тому, можу припустити, що певна криза всередині Альянсу цілком можлива і може мати місце, адже знайти компроміс між чіткою та антикремлівською позицією Великої Британії, Польщі та Балтійських країн з поглядами і висловлюваннями Німеччини чи Франції – неймовірно складно.

Нова коаліція

Здається, час заглянути в історію і за аналогією з антибільшовицьким блоком народів у 20 столітті, створювати антикремлівський у 21-му.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна єдина

У своїх виступах, ми чітко дали зрозуміти, що внутрішньо українська єдність попри всі політичні баталії є високою, бо війна – це те, що не лише гуртує, а й з чим ми живемо 8 рік.

Люди готові захищати кожен метр своєї землі і стояти поруч зі своїми Збройними Силами України. Тож можна лише побажати колегам-політикам не вносити розкол у єдність суспільства на її вищій точці.

І ще, зайнятися пред'явленням підозр тим діячам, для називання імен яких, навіть британська розвідка не потрібна.

Надіюсь, Кива буде одним з перших.

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