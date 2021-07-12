Кругова порука під загрозою: українці отримали шанс на справжню судову реформу

У Вільнюсі 7 – 8 липня відбулась ключова міжнародна конференція щодо реформ в Україні та взаємодії з міжнародними партнерами у цьому напрямку. Там Володимир Зеленський вкотре усіх запевнив у готовності рішуче реформувати країну.

Водночас наші іноземні друзі ще раз нагадали, які реформи вони очікують першочергово. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав 5 пріоритетних напрямків для цього.

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На перше місце він поставив прийняття законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію. Ми дійсно дуже близькі, щоб нарешті зробити цей крок.

У чому суть судової реформи

Українці тотально не довіряють судам. Згідно з останніми опитуваннями, 42% громадян не вірять, що у судах можна отримати справедливе й законне рішення. Майже 80% вважають, що в суді перемагає не той, хто має рацію, а той, у кого більше влади та грошей.

Така ситуація виникла через те, що серед суддів чимало корумпованих та непрофесійних осіб, які отримали свої посади не за знання, а завдяки хабарям чи зв'язкам.

Завданням реформи є перевірити усіх чинних суддів, звільнити недоброчесних і некомпетентних, а на їхні місця призначити незалежних професіоналів з чистою репутацією.

Однак це можливо лише за умови, що ті, хто призначає та перевіряє суддів, також є доброчесними професіоналами. Саме у цьому є ключова проблема. Серед членів чинної Вищої ради правосуддя, яка цим займається, є чимало, м'яко кажучи, сумнівних осіб, які ніколи не будуть очищати систему від собі подібних.



У Вищій раді правосуддя є недоброчесні працівники / Фото ВРП

Саме тому суть законопроєктів, на прийнятті яких наполягає громадськість, експерти та міжнародні партнери, полягає у затверджені правил, які забезпечать доброчесний склад ВРП та ВККС.

Венеціанська комісія та її голова Джанні Буккікіо заявили, що без перезавантаження Вищої ради правосуддя судова реформа приречена на провал. Однак влада максимально затягувала з ухваленням необхідних законів. Водночас проєкти, які пропонували, суперечили обіцянкам президента.



Джанні Букіккіо вважає, що судова реформа приречена на провал / Фото Pravo

Шанс запустити реформу таки з'явився

Однак завдяки увазі суспільства до цієї теми, максимальним зусиллям наших партнерів та здоровим силам у владі зараз у нас з'явився реальний шанс таки запустити справжню судову реформу. Парламент 29 червня ухвалив закон, який передбачає принципово нові правила формування Вищої кваліфікаційної комісії.

Для цього буде створена спеціальна конкурсна комісія, яка складатиметься з 3 експертів, делегованих міжнародними організаціями, та 3 представників Ради суддів. Ця комісія має провести конкурс, визначити переможців та запропонувати Вищій раді правосуддя кандидатури для призначення 16 членів ВККС.

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Рішення комісія приймає більшістю голосів. Усі розуміли, що за таких умов судді матимуть можливість легко заблокувати кандидатури, які здатні реально міняти систему.

Тобто шанс виграти конкурс мали лише особи, які хоча і не є очевидними негідниками, але не становлять загрози суддівській мафії. Тому головна боротьба тривала за правила прийняття рішень конкурсною комісією.

На наше переконання, подолати суддівську кругову поруку можна лише надавши пріоритет голосам міжнародних експертів. Проти цього категорично виступала Вища рада правосуддя, лякаючи то втратою суверенітету, то колапсом у судовій системі.

Лише завдяки неймовірним скоординованим зусиллям усіх здорових сил парламент вдалось переконати ухвалити закон з правкою, яка надає цей пріоритет міжнародникам.

Тобто якщо голоси комісії розділяються по 3, то приймуть те рішення, за яке проголосувала трійка з мінімум 2 міжнародниками. Це дійсно перемога і я хочу подякувати усім, хто боровся за цю правку.



Верховна Рада проголосувала за важливе для реформи рішення / Фото Getty Images

ВРП може знівелювати закон

Однак без ложки дьогтю не обійшлось. У Вищої ради правосуддя ще залишились можливості знівелювати позитиви закону. Конкурсна комісія повинна запропонувати по 2 особи на кожну із 16 вакансій у ВККС. ВРП з ними проведе співбесіди та прийме остаточне рішення.

Можна не сумніватись, що на цьому етапі будуть "вибивати" кандидатів, які найбільше загрожують суддівській мафії. Тобто такі, як незламна борчиня з корупцією Лариса Гольник, практично не мають шансів стати членами ВККС.

На жаль, у парламенті не знайшлось голосів для того, щоб виправити цю проблему. Це означає, що ризики залишаються, а перезавантаження ВРП є обов'язковою передумовою успіху реформи.

Ще одну проблему створили самі депутати, оскільки проголосували за 2 взаємовиключні правки щодо правил прийняття рішення конкурсною комісією.

Зеленський наклав вето на документ

Розв'язувати цю проблему почав Володимир Зеленський, який дуже оперативно наклав вето на закон і повернув його у парламент. У своїх пропозиціях президент закликав депутатів залишити правку, яка надає пріоритет міжнародним експертам.



Володимир Зеленський на клав вето на документ / Фото Офісу Президента

Така швидкість дає надію, що затягувати з цим не будуть, а остаточну редакцію закону ухвалять ще у липні.

Як будуть перезавантажувати ВРП

Паралельно потрібно якомога швидше приймати закон про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Влада пообіцяла вже у липні в цілому прийняти законопроєкт, який передбачає спеціальну конкурсну процедуру обрання нових членів ВРП.

Для цього має бути створена Етична рада, яка також складатиметься з 3 представників міжнародних організацій та 3 суддів. Її завдання – перевірити доброчесність кандидатів на посади нових членів ВРП. Також вона має одноразово перевірити її чинних членів, які не відповідають критеріям доброчесності чи компетентності.

Саме тут ховається диявол, бо зрозуміло, що судді, які будуть членами Етичної ради, ніколи не проголосують за звільнення чинних членів ВРП. Тому тут теж потрібне правило про пріоритетність голосів міжнародників. Як і у випадку з ВККС, завдяки неймовірним зусиллям таку правку таки внесли у проєкт, який підготували до другого читання.

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Є непогані шанси, що її підтримають, особливо після останніх повідомлень у Вільнюсі від держсекретаря США та інших партнерів. Однак є ще важливі нюанси, які комітет відхилив. Етична рада не може звільнити чинного члена ВРП.

Вона лише рекомендує це зробити тим, хто його призначив, а це – з'їзди суддів, адвокатів та науковців. Проєкт передбачає, що за звільнення має проголосувати більшість на цих з'їздах.

Як судді уникають відповідальності

Ви вірите, що ті, хто призначив недоброчесних, проголосують за їхнє звільнення? Дуже малоймовірно. Тому є правка, яка передбачає, що з'їзд повинен проголосувати за збереження такого члена на посаді й зробити це протягом 3 місяців.

Якщо ж не встигли або рішення не набрало більшості голосів, то такого члена ВРП звільнять автоматично. Це не гарантує звільнення недоброчесних, але принаймні робить таку можливість ймовірною.

Ще один улюблений спосіб суддів уникати відповідальності – звертатись до своїх колег у суди, які залюбки скасовують рішення про недоброчесність. Добре, що проєкт не дозволяє розглядати такі позови одіозному Окружному адмінсуду Києва, а передав цю компетенцію Верховному Суду. Однак і він ухвалює чимало сумнівних рішень.

Зважаючи на це, експерти радять внести зміни, які значно звузять можливості уникнути звільнення шляхом скасування рішення Етичної ради у суді. Якщо ці правки внесуть й закон ухвалять найближчим часом, то формуванням нової ВККС буде займатись вже очищена ВРП і ми отримаємо шанс на проведення справжньої реформи, а не чергової імітації.

Тож, я закликаю усі здорові сили у владі ще раз максимально мобілізуватись, щоб нарешті реалізувати нашу спільну мрію про справедливе правосуддя.

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