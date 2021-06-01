Найгірше – з тарифами і корупцією: українці оцінили, як влада справляється з проблемами

1 червня 2021 , 16:10
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Джерело:

центр Разумкова

Українці вважають, що з усіма актуальними проблемами у країні влада справляється на середньому рівні. Найгірше чиновники вирішують ситуацію з тарифами та корупцією.

Найвище українці оцінили дії влади із забезпечення свободи слова та зміцнення обороноздатності країни. Ці сфери отримали 2,9 з 5 балів.

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Як влада вирішує проблеми

Українці могли оцінити дії влади у конкретній сфері за 5-бальною шкалою, де 1 – найнижчий бал. Однак більше ніж 2,9 бала не отримала жодна зі сфер.

  • Забезпечення свободи слова – 2,9 бала;
  • зміцнення обороноздатності країни – 2,9;
  • забезпечення демократії – 2,8;
  • забезпечення міжнаціональної злагоди у суспільстві – 2,7;
  • забезпечення прав і свобод громадян – 2,7;
  • зовнішня політика – 2,7;
  • покращення міжнародного іміджу України – 2,7;
  • освіта – 2,5;
  • протидія поширенню коронавірусу – 2,5%;
  • забезпечення стабільності в суспільстві – 2,3%;
  • дотримання законності державними службовцями – 2,2;
  • оплата праці – 2,2;
  • охорона здоров'я – 2,2;
  • соціальний захист (виплати, допомоги, субсидії тощо) – 2,2;
  • пенсійне забезпечення – 2,1;
  • покращення економічного становища країни – 2,1;
  • підвищення рівня добробуту громадян – 2;
  • зменшення впливу олігархів – 1,9;
  • боротьба з корупцією – 1,8;
  • рівень цін і тарифів – 1,6.

Так, згідно з опитуванням, влада посередньо забезпечує демократію, права і свободи населення та проводить зовнішню політику.

Що відомо про опитування

Дослідження проводили впродовж 21 – 26 травня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Загалом опитали 2 017 повнолітніх респондентів, які проживають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Автор: Софія Мінджоса