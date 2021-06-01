Найгірше – з тарифами і корупцією: українці оцінили, як влада справляється з проблемами

Українці вважають, що з усіма актуальними проблемами у країні влада справляється на середньому рівні. Найгірше чиновники вирішують ситуацію з тарифами та корупцією.

Найвище українці оцінили дії влади із забезпечення свободи слова та зміцнення обороноздатності країни. Ці сфери отримали 2,9 з 5 балів.

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Як влада вирішує проблеми

Українці могли оцінити дії влади у конкретній сфері за 5-бальною шкалою, де 1 – найнижчий бал. Однак більше ніж 2,9 бала не отримала жодна зі сфер.

Забезпечення свободи слова – 2,9 бала;

зміцнення обороноздатності країни – 2,9;

забезпечення демократії – 2,8;

забезпечення міжнаціональної злагоди у суспільстві – 2,7;

забезпечення прав і свобод громадян – 2,7;

зовнішня політика – 2,7;

покращення міжнародного іміджу України – 2,7;

освіта – 2,5;

протидія поширенню коронавірусу – 2,5%;

забезпечення стабільності в суспільстві – 2,3%;

дотримання законності державними службовцями – 2,2;

оплата праці – 2,2;

охорона здоров'я – 2,2;

соціальний захист (виплати, допомоги, субсидії тощо) – 2,2;

пенсійне забезпечення – 2,1;

покращення економічного становища країни – 2,1;

підвищення рівня добробуту громадян – 2;

зменшення впливу олігархів – 1,9;

боротьба з корупцією – 1,8;

рівень цін і тарифів – 1,6.

Так, згідно з опитуванням, влада посередньо забезпечує демократію, права і свободи населення та проводить зовнішню політику.