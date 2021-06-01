Найгірше – з тарифами і корупцією: українці оцінили, як влада справляється з проблемами

Українці вважають, що з усіма актуальними проблемами у країні влада справляється на середньому рівні. Найгірше чиновники вирішують ситуацію з тарифами та корупцією.
Найвище українці оцінили дії влади із забезпечення свободи слова та зміцнення обороноздатності країни. Ці сфери отримали 2,9 з 5 балів.
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Як влада вирішує проблеми
Українці могли оцінити дії влади у конкретній сфері за 5-бальною шкалою, де 1 – найнижчий бал. Однак більше ніж 2,9 бала не отримала жодна зі сфер.
- Забезпечення свободи слова – 2,9 бала;
- зміцнення обороноздатності країни – 2,9;
- забезпечення демократії – 2,8;
- забезпечення міжнаціональної злагоди у суспільстві – 2,7;
- забезпечення прав і свобод громадян – 2,7;
- зовнішня політика – 2,7;
- покращення міжнародного іміджу України – 2,7;
- освіта – 2,5;
- протидія поширенню коронавірусу – 2,5%;
- забезпечення стабільності в суспільстві – 2,3%;
- дотримання законності державними службовцями – 2,2;
- оплата праці – 2,2;
- охорона здоров'я – 2,2;
- соціальний захист (виплати, допомоги, субсидії тощо) – 2,2;
- пенсійне забезпечення – 2,1;
- покращення економічного становища країни – 2,1;
- підвищення рівня добробуту громадян – 2;
- зменшення впливу олігархів – 1,9;
- боротьба з корупцією – 1,8;
- рівень цін і тарифів – 1,6.
Так, згідно з опитуванням, влада посередньо забезпечує демократію, права і свободи населення та проводить зовнішню політику.