Українці оцінили ймовірність нападу Росії на ще одну європейську країну

26% українців вважають, що Росія спробує напасти на ще одну країну Європи. Водночас 22% – переконані, що такого не станеться.

Раніше високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що Росія може поширити свою військову діяльність на ще одну державу НАТО.

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що це може бути Литва.

Цікаво, що серед вікових категорій українців, які вважають, що Росія нападе на ще одну країну, переважають літні люди.



Результати опитування українців / соціологічна група "Рейтинг"

Що відомо про опитування Дослідження проводили 12 – 13 березня. У ньому взяли участь 1200 повнолітніх українців з усіх областей України, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2,8%.

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