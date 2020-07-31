Українці підтримали білорусів: у Києві пройшла акція на підтримку демократичних виборів
Українці прийшли під посольство Білорусі у Києві й виступили проти політичних репресій напередодні виборів. Акція відбулася 30 липня і зібрала 20 людей.
Акція протесту під посольством Білорусі у Києві
Акція біля посольства Білорусі у Києві мала назву "Місце жінки всюди: акція солідарності з Білоруссю". Про це повідомили організатори акції.
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Мітинг організувала правозахисна організація Amnesty International, щоб підтримати демократичні вимоги білоруського суспільства. За даними Amnesty International, напередодні виборів у Білорусі кандидатки у президенти, співробітниці штабів, журналістки й активістки систематично піддавалися переслідуванням, арештам, загрозам сексуального насильства.
Окрім цього, жінкам погрожували забрати дітей під державну опіку, становили необґрунтовані рапорти про "погані побутові умови для дітей", щоб використовувати президентський указ про "заходи щодо захисту дітей у неблагополучних сім'ях".
Вперше за всю сучасну історію Білорусі опозиція в особі жінок кидає серйозний виклик чинному президентові Лукашенку. У відповідь на це державний апарат здійснює цілеспрямовану атаку. Переслідування, безпідставні арешти, погрози, дискримінація застосовувалися, щоб придушити опозиційний рух жінок,
– наголосили організатори акції.
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Amnesty International вимагає негайно припинити репресії проти інакомислення, насильство проти опонентів і злісну дискримінаційну кампанію проти жінок-активісток.
У Києві минула акція на підтримку демократичних виборів / Фото "Радіо Свобода"