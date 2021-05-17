Чи підтримують українці вступ в НАТО та в ЄС: свіжі результати опитування

Більшість українців активно підтримують вступ в НАТО та Євросоюз. Водночас 20% опитаних готові були б підтримати російський Митний союз.

Всеукраїнське соціологічне опитування провели у Центрі аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Людей також опитали про їхнє ставлення до чинної влади, економічного становища України та окупованих територій.

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Вступ у НАТО та Євросоюз

Серед опитаних 48% підтримали вступ України до НАТО, а 28% запевнили, що краще не ставати членом цього Альянсу. Натомість аж 54% українців вважають ЄС своїм пріоритетним міжнародним економічним блоком.

Така рішуча підтримка вступу до ЄС та НАТО вселяє надію. Український народ знає, що розвинуті демократичні країни – це успішні та надійні партнери у забезпеченні миру,

– заявив регіональний директор МРІ у Євразії Стівен Нікс.

Чи підтримують українці чинну владу

Роботу Володимира Зеленського схвалють всього 38% українців. У червні 2019 року він мав 67% підтримки, а у 2020 році – 49%.

Водночас Верховну Раду підтримує 14% опитаних, а Кабінет Міністрів – 16%. Натомість у вересні 2020 року вони мали підтримку 22% та 27% відповідно.

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Реакція українців на пандемію

Народ України безперечно стурбований економічним спадом, зумовлений пандемією COVID-19.

Влада зобов'язана продовжити ключові економічні реформи та боротьбу з корупцією, що надзвичайно важливо для пожвавлення української економіки,

– зазначив Нікс.

Ставлення українців до окупованих територій

На думку понад 80% українців, тимчасово окупований Крим повинен бути частиною України та управлятися як особливий автономний регіон або мати інший особливий статус. Водночас те, що території окупованого Донбасу мають бути підконтльними українській владі, підтримують майже 79% опитаних.