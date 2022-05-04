Українці почали краще ставитися до постаті Бандери: яких ще лідерів сприймають позитивно

Впродовж останніх років в Україні спостерігається позитивна динаміка у ставленні до українських історичних постатей, навколо котрих ще десятиліття тому точилися гострі дискусії у суспільстві.

Через радянську та російську пропаганду частина громадян вкрай негативно ставилась до українських історичних постатей. Втім, з кожним роком ситуація змінюється.

До теми В'ятрович пояснив, чому повернути Бандері звання Героя України юридично неможливо

Українці перестають вірити у брехню російських пропагандистів, адже війна Росії проти України наочно демонструє, як агресори майстерно перекручують реальність.

Кого українці сприймають найпозитивніше

Понад 90% українців однозначно позитивно сприймають Богдана Хмельницького та Михайло Грушевського.

Зокрема поступово покращувалося відношення до Івана Мазепи (у 2012 – 44%, у 2022 – 76%) і Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%).

Динаміка ставлення до ОУН – УПА серед українців / інфографіка "Рейтинг"



Ставлення до ОУН – УПА за регіонами України / інфографіка "Рейтинг"

Бандера почав значно більше подобатись українцям

Українці почали значно краще ставитися до Степана Бандери. Якщо у 2012 його підтримували лише 22%, то у 2022 аж 74%.

Важливо, що хороше ставлення до ідеолога українського націоналізму переважає нині й в південно-східних регіонах. Навіть серед тих людей, хто в побуті спілкується виключно російською мовою.

А ось до радянських керівників в останнє десятиліття ставлення було переважно негативним й особливо різко погіршало у 2022 році. За останні 5 – 8 років ставлення до Леніна погіршилося вдвічі, а до Сталіна – втричі. Нині до Леніна позитивно ставляться лише 13%, а до Сталіна – 7%.



Ставлення українців до різних історичних постатей у квітні 2022 року / інфографіка "Рейтинг"

Останні опитування серед українців:

Більш ніж 80% українців вважають "простих росіян" винними у вторгненні Росії в Україну.

Лідером серед симпатій українців серед іноземних лідерів є президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент США Джо Байден. При цьому сильно погіршилось ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Натомість до Путіна негативно ставляться 98% українців.

Вас може зацікавити – все, що ви не знали про Степана Бандеру: дивіться відео

Опитування проводилось 27 квітня 2022 року серед українців у віці від 18 років з різних регіонів України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Загалом в опитуванні взяли участь 1 000 респондентів.