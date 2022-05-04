Українці почали краще ставитися до постаті Бандери: яких ще лідерів сприймають позитивно
Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
Впродовж останніх років в Україні спостерігається позитивна динаміка у ставленні до українських історичних постатей, навколо котрих ще десятиліття тому точилися гострі дискусії у суспільстві.
Через радянську та російську пропаганду частина громадян вкрай негативно ставилась до українських історичних постатей. Втім, з кожним роком ситуація змінюється.
До теми В'ятрович пояснив, чому повернути Бандері звання Героя України юридично неможливо
Українці перестають вірити у брехню російських пропагандистів, адже війна Росії проти України наочно демонструє, як агресори майстерно перекручують реальність.
Кого українці сприймають найпозитивніше
Понад 90% українців однозначно позитивно сприймають Богдана Хмельницького та Михайло Грушевського.
Зокрема поступово покращувалося відношення до Івана Мазепи (у 2012 – 44%, у 2022 – 76%) і Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%).
Динаміка ставлення до ОУН – УПА серед українців / інфографіка "Рейтинг"
Ставлення до ОУН – УПА за регіонами України / інфографіка "Рейтинг"
Бандера почав значно більше подобатись українцям
Українці почали значно краще ставитися до Степана Бандери. Якщо у 2012 його підтримували лише 22%, то у 2022 аж 74%.
Важливо, що хороше ставлення до ідеолога українського націоналізму переважає нині й в південно-східних регіонах. Навіть серед тих людей, хто в побуті спілкується виключно російською мовою.
А ось до радянських керівників в останнє десятиліття ставлення було переважно негативним й особливо різко погіршало у 2022 році. За останні 5 – 8 років ставлення до Леніна погіршилося вдвічі, а до Сталіна – втричі. Нині до Леніна позитивно ставляться лише 13%, а до Сталіна – 7%.
Ставлення українців до різних історичних постатей у квітні 2022 року / інфографіка "Рейтинг"
Останні опитування серед українців:
- Більш ніж 80% українців вважають "простих росіян" винними у вторгненні Росії в Україну.
- Лідером серед симпатій українців серед іноземних лідерів є президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент США Джо Байден. При цьому сильно погіршилось ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца.
- Натомість до Путіна негативно ставляться 98% українців.
Вас може зацікавити – все, що ви не знали про Степана Бандеру: дивіться відео