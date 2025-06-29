Військовий, якому випалили на тілі "Слава Росії", планує повернутися у стрій

Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв, якого вдалося визволити з російського полону, хоче повернутися на службу – якщо дозволить стан здоров’я. На його тілі залишився слід тортур: росіяни випалили фразу "Слава Росії".

Він розповів в інтерв'ю, як потрапив у полон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на United24.

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Воїн, якому випалили напис "Слава Росії", хоче повернутися на фронт

Андрій потрапив у полон у лютому 2024 року під час оборони позицій. Поруч із ним вибухнула граната, після чого він втратив чутливість у ногах і втратив свідомість. російські військові, що витягли його з бліндажа, здивувалися, що він вижив – бо не дихав і не мав пульсу.

Першу медичну допомогу йому не надали. Як згадує сам боєць, з відкритих ран текла кров, він постійно втрачав свідомість. Після цього, каже він, росіяни "привітали" його, щоб він "не забував, де він є", вдаривши по голові п’ятилітровою пластиковою пляшкою для води.

Коли військовий знову прийшов до тями, його почали допитувати. За його словами, він знав, що його намагатимуться "зламати", тож почав "розповідати їм казки", вигадуючи відповіді на їхні запитання.

Коли окупанти дізналися, з якого Андрій підрозділу, це викликало в них лють. Його катували до ранку – били струмом по ранах, а згодом провели операцію в російському шпиталі.

Про напис на тілі він дізнався лише після переведення в палату. За його словами, випалення, ймовірно, зробили під час операції – медичним паяльником. Йому розповіли, що його сечовий міхур, уретру і пряму кишку розірвало від вибуху. Частину прямої кишки йому видалили.

Витримати полон Андрію допомагала обіцянка своїй доньці повернутися: "І щодня я постійно казав собі: "Я повернусь"".

Тепер військовий планує повернутися до служби, якщо лікарі дозволять йому це.