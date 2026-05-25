Від 100 тисяч гривень до лікування за кордоном: які гарантії мають звільнені з полону військові

Українські військовослужбовці, які повертаються з російського полону, мають право на комплексну державну підтримку. Йдеться як про грошові виплати, так і медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Про це пише Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Які виплати та гарантії отримують звільнені з полону захисники?

У ТЦК зазначили, що кожен звільнений з полону захисник або захисниця отримує одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Також передбачена щорічна виплата у такому ж розмірі за кожен рік перебування в полоні.

За військовослужбовцями також зберігається грошове забезпечення за останнім місцем служби, включно з усіма додатковими виплатами.

Після повернення з полону військові мають право на 90 днів оплачуваної відпустки зі збереженням грошового забезпечення. Відпустка надається незалежно від того, чи планує людина продовжувати службу.

Держава також гарантує повне медичне обстеження, лікування, реабілітацію, психологічну та правову допомогу. За потреби та відповідно до висновку військово-лікарської комісії можливе лікування за кордоном.

Серед соціальних гарантій для звільнених з полону військових:

автоматичне надання статусу учасника бойових дій;

прирівняння травм і захворювань, отриманих у полоні, до бойових;

першочергове забезпечення житлом;

збереження місця роботи;

кредитні канікули;

відстрочка від мобілізації;

підтримка у здобутті освіти.

У Чернігівському ТЦК та СП наголосили, що повернення з полону – це не лише повернення додому, а й право на підтримку, відновлення та гідне ставлення до військових, які пережили найважчі випробування.