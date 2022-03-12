І українці, і росіяни тікають від пекла

Ну так. Росіяни та українці хоч у чомусь єдині. Усі біжать. Одні тікають від суто фізичного пекла.

Коли російський маніяк, який на словах обожнює Україну по самісіньке не можу, насправді, як і належить маніяку, займається її винищенням.

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Росіяни біжать від пекла Путіна

Росіяни тікають від морального пекла, яке влаштував той самий маніяк. Пекло, ганьба, зневага, ізоляція. Хто не може тікати, той мріє. Це ті, з якими не вдалася кастрація мозку. Вони мріють.

Два народи вигнав. Здорову частину свого та сусідній.

У сусідньому також не всіх, звичайно. Залишилися захисники, залишилися принципові, залишилися ті, хто не може фізично. Але принцип – тікати – він спільний.

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Вигнання демона, воно теж має статися двома народами. Сусіднім і здоровою частиною свого. Не без підтримки світової спільноти. Чи він усіх, чи всі його. Третього не дано.

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