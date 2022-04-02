Українці розучилися боятися, – Залужний показав потужні кадри з українськими оборонцями

2 квітня 2022 , 10:35
Читать новость на русском

Російська армія очікувала на "легку прогулянку" під час повномасштабного вторгнення до України. Але ні! Збройні Сили не здригнулися і влаштували справжнє пекло окупантам.

Ефектне відео з українськими захисниками оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Важливо Росія піде з усіх територій, крім Півдня та Сходу, – Подоляк про необхідність важкого озброєння

Українські військові руйнують міф про так звану "другу армію світу". Вони гідно захищають країну й нещадно нищать російських окупантів. 

Українці розучилися боятися, – наголошують у відео.

Погляньте на цей ефектний ролик з українськими військовими

Додамо, попри успіхи Збройних Сил, українців закликають не розслаблятися. Ворог може перегруповувати війська, щоб наступати на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Важливо – російські війська активізовуються на Придністров'ї: дивіться відео

 

Автор: Петро Синєокий