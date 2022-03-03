Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко підкреслив те, що всі українці розуміють, що нас не треба "асвабаждать" і рятувати.

Кирило Тимошенко подякував бізнесу, волонтерам, міжнародним партнерам за збір та доставку гуманітарних вантажів по Україні. Він зауважив, що така допомога є вкрай важливою сьогодні.

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Тимошенко впевнений, що Росія не просто веде війну проти українського народу з порушенням всіх правил та норм міжнародного права, країна-агресор хоче створити гуманітарну кризу.

Це робиться, щоб потім надсилати фальшиві гумконвої, як це було у 2014 році в Донецьку та Луганську. Українці розуміють, що нас не треба "асвабаждать" і рятувати,

– зауважив заступник керівника ОП.

За його словами, сьогодні і держава, і люди, і міжнародні партнери працюють разом в такий важкий час.

Переможемо! Все буде Україна!

– додав Кирило Тимошенко.

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