Українці в США отримають спеціальний статус тимчасового захисту

Андрій Єрмак повідомив, що Temporary Protected Status – спеціальний статус для громадян України, які перебувають в США, офіційно запроваджено з 18 квітня.

Глава ОП Єрмак повідомив, що відповідне рішення внесуть у Федеральний реєстр вже 19 квітня. Тоді ж його оприлюднять.

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Маю зазначити, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали перебувати на території США для кваліфікації на TPS, перенесли з 1 березня на 11 квітня 2022 року,

– наголосив Єрмак.

Він зауважив, що громадяни України, які станом на 11 квітня фізично перебувають на території США, зможуть скористатися програмою. Цей статус дозволить українцям залишитися у США на термін до 18 місяців.

Окрім того, громадяни України також зможуть подати документи на дозвіл на працевлаштування.

Єрмак подякував американським партнерам, посольству України в США і всій українській дипломатичній команді за результативну роботу.

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