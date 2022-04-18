Українці в США отримають спеціальний статус тимчасового захисту
Джерело:фейсбук Андрія Єрмака
Андрій Єрмак повідомив, що Temporary Protected Status – спеціальний статус для громадян України, які перебувають в США, офіційно запроваджено з 18 квітня.
Глава ОП Єрмак повідомив, що відповідне рішення внесуть у Федеральний реєстр вже 19 квітня. Тоді ж його оприлюднять.
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Маю зазначити, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали перебувати на території США для кваліфікації на TPS, перенесли з 1 березня на 11 квітня 2022 року,
– наголосив Єрмак.
Він зауважив, що громадяни України, які станом на 11 квітня фізично перебувають на території США, зможуть скористатися програмою. Цей статус дозволить українцям залишитися у США на термін до 18 місяців.
Окрім того, громадяни України також зможуть подати документи на дозвіл на працевлаштування.
Єрмак подякував американським партнерам, посольству України в США і всій українській дипломатичній команді за результативну роботу.
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