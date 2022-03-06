Українці створили фотоархів злочинів Росії: кожен може долучитись до боротьби з окупантом

Українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України.

Архів доступний за посиланням. Ініціатори проєкту закликають українців і громадян інших країн користуватись фотоархівом, щоб показувати росіянам злочини їх військових і жалюгідність російської армії і полонених.

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Єдине, на що спроможні окупанти – це бомбардування ракетами мирних українських міст, в масштабах, які можна порівняти хіба що з найжорстокішими операціями Другої світової війни,

– зазначають організатори архіву.

Як повідомлялось раніше, для інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України запущено сайт "Русский корабль". Також було створено документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.

Нагадаємо, задля інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни й створили спеціальни сайт.

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