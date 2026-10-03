24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

Геніально просте рішення

Російські диверсійні групи просочуються в села та міста вздовж північно-східного кордону України з Росією, ймовірно, з метою змусити українські війська відволікатися від масштабніших боїв далі на південь – навколо Слов'янська та Краматорська.

Відчайдушно намагаючись вибити диверсантів, не залучаючи до цього надто багато цінної піхоти, український 475 штурмовий полк сформував унікальну групу: два танки з посиленим бронюванням і три різні типи дронів. Дрони розвідували місцевість перед танками та захищали їх, поки ті повільно просувалися через зону ураження дронами на шляху до бою з російськими військами на надзвичайно близькій дистанції.

У цій операції поєднання механізованих і безпілотних сил спрацювало: танки виконали своє завдання і вціліли, щоб продовжити воювати наступного дня. Якщо зв'язка "танк – дрон" і надалі працюватиме, очікуйте, що вона стане дедалі поширенішою вздовж усієї 1200-кілометрової сірої зони, оскільки Україна стикається з дедалі гострішою нестачею особового складу.

Незрозуміло, якими саме типами танків оснащений 475 штурмовий полк. Водночас добре видно, як полк захищає танки від постійної загрози російських дронів. Підрозділ обварює танки металевими решітками, а потім приварює до цих решіток сотні шипів. Шипи підривають дрони з вибухівкою, що наближаються, на безпечній відстані від корпусу танка. Решітка утримує шипи й перехоплює дрони, які шипам не вдається знищити.

Ми називаємо такі танки "танками-їжаками". Росіяни першими розробили таку "броню" для танків, але, побачивши, що воно працює й дає змогу відбивати потенційно десятки дронів за раз, українці скопіювали цю конструкцію.

Помічники "їжаків"

Але навіть найкраще захищений "танк-їжак" може мати труднощі з подоланням ворожої зони ураження, коли в повітрі можуть перебувати ударні дрони, а на землі – дрони, що очікують у засідці (так звані “ждуни”), а також міни та інші загрози.

Іноді найкращий захист від дрона – це інший дрон, і 475 штурмовий полк довів цю істину на практиці.

Для супроводу двох "танків-"їжаків" в бою з російськими диверсійними групами в селі Вільхуватка Харківської області, за 9 кілометрів від кордону з Росією, полк задіяв важкий бомбардувальний дрон Vampire, щонайменше один ударний FPV-квадрокоптер і щонайменше один розвідувальний квадрокоптер.

Розвідувальні дрони могли вести розвідку попереду. Бомбардувальний дрон міг знищувати міни та дрони, що чекали в засідці. FPV-дрони могли перехоплювати ворожі FPV-дрони, що наближалися. Така багаторівнева система захисту виявилася ефективною. Як видно з відео 475 штурмового полку, на якому зафіксовано контратаку за участю двох танків, машини зазнали численних влучань російських дронів і мін, але їх було недостатньо, щоб зупинити танки.



Українські танки під захистом дронів



Обидва танки дісталися перехрестя у Вільхуватці, відкрили вогонь із гармат по російських диверсантах, які перебували неподалік, а потім відійшли.

Почалася ера мультидоменних воєнних операцій

Не дивно, що саме 475 штурмовий полк експериментує зі змішаними формуваннями з дронів і танків. Нещодавно цей полк разом із 1 штурмовим полком почав розробляти нову тактику "мультидоменних" операцій, яка поєднує наземні, повітряні та кіберсили.

Головний висновок полягає в тому, що, попри серйозну загрозу, яку дрони та міни становлять для танків на п'ятий рік повномасштабної війни, танки все ще можуть воювати, перемагати й виживати – якщо мають достатню підтримку таких самих дронів, які в руках противника дошкуляють їм на кожному кілометрі спірної території.

Танк у сучасній війні ще не помер. Йому просто потрібна невелика допомога.