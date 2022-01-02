Українці віком 60+ вже невдовзі отримають бустерну дозу вакцини від COVID-19, – МОЗ

Українців віком 60+ планують щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19. Відповідне рішення набуде чинності вже невдовзі.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Національна технічна група експертів вже рекомендувала дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років. Водночас конкретних дат у МОЗ ще не називають.

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Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де розглядатимуть питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих,

– заявив головний санітарний лікар.

Бустерну дозу вводять через 180 – 270 днів після другої.

Якщо людина отримає бустерну дозу, термін дії її сертифікату про вакцинацію збільшується на 270 днів.

Бустерна та додаткова дози вакцини в Україні

Наразі в Україні бустерну дозу вакцини можуть отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.

Тим часом додаткову дозу вакцини вводять людям, яким 2 дози не можуть надати необхідний захист. Зокрема, мовиться про пацієнтів з ВІЛ та раком крові.

Кузін наголосив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію.

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